Αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ, αυξήσεις σε συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και ξεπάγωμα των τριετιών στον ιδιωτικό τομέα, φέρνει για το 2024 ο προϋπολογισμός που θα κατατεθεί την Τρίτη στη Βουλή.

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται είναι κοστολογημένες με ακρίβεια και στοχεύουν στην ουσιαστική ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος με μόνιμα μέτρα, στην κάλυψη βασικών αναγκών για τους πιο αδύναμους, αλλά και στη γεφυροποίηση των αδικιών που έφεραν τα μνημόνια σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

Τι προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός;

1)Αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ ορισμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα:

-Μονιμοποιούνται οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς και τον τουρισμό, παρατείνονται για έξι μηνες έως τον Ιούνιο στον καφέ και τα ταξί.

-Επανέρχεται στο 24% ο συντελεστής ΦΠΑ στα αναψυκτικά που παρέχονται από καταστήματα εστίασης.

-Μεταφορές: Καλύπτει εισιτήρια των δρομολογίων με τρένο, μετρό και τραμ, με αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, καθώς και τις μεταφορές με συνδυασμό οδικών, εναέριων και θαλάσσιων μέσων. Επιμέρους ο μειωμένος συντελεστής 13% για τα κόμιστρα των ταξί παρατείνεται για έξι μήνες έως το τέλος Ιουνίου 2024.

-Τουριστικό πακέτο: Στο τιμολόγιο διαµονής µε πρωινό ή με ημιδιατροφή επιβάλλεται ΦΠΑ 13%. Για τη διαµονή µε πλήρη διατροφή μόνο το 5% της ενιαίας τιµής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%. Το υπόλοιπο 95% επιβαρύνεται με 13%. Για τη διαµονή µε το σύστηµα all-inclusive στο 90% της ενιαίας τιµής επιβάλλεται ΦΠΑ με μειωμένο συντελεστή 13%.

-Πολιτισμό: Τα εισιτήρια του κινηματογράφου επιβαρύνoνται με μειωμένο συντελεστή.

-Όσον αφορά στον καφέ και τα ροφήματα τα οποία σερβίρονται από επιχειρήσεις εστίασης, το μέτρο του μειωμένου ΦΠΑ παρατείνεται για ακόμα έξι μήνες ενώ στα σερβιριζόμενα από επιχειρήσεις εστίασης αναψυκτικά, ο ΦΠΑ επανέρχεται στο 24%.

Αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους

Ο νέος προϋπόλογισμός προβλέπει αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων μετά από 13 χρόνια. Το νέο μισθολόγιο, που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2024, προβλέπει:

-αύξηση 70 ευρώ στο βασικό μισθό,

-μεγαλύτερο επίδομα τέκνων από 20 έως 50 ευρώ

-έμμεση αύξηση από 6,4 έως 18,3 ευρώ λόγω της μειωμένης παρακράτησης στο ποσό του φόρου από την αύξηση του αφορολογήτου κατά 1.000 ευρώ για τις οικογένειες με παιδιά.

Το μέσο ετήσιο όφελος για κάθε εργαζόμενο υπολογίζεται στα 1.476 ευρώ καθαρά.

Αυξήσεις στις συντάξεις

Αυξήσεις προβλέπονται και για τους συνταξιούχους. Από την 1η Ιανουαρίου 2024, σχεδόν 1,8 εκατ. συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά έως 10 ευρώ, θα πάρουν αύξηση περίπου 3%.

Παράλληλα, καταργείται ο φόρος 30% επί των συντάξεων για τους απασχολούμενους συνταξιούχους και αντικαθίσταται με εισφορά 10% επί των πρόσθετων αμοιβών που λαμβάνουν από την εργασία τους.

Έκτακτη ενίσχυση στους συνταξιούχους

Οι συνταξιούχοι με σύνταξη έως 1.600 ευρώ και με διαφορά άνω των 10 ευρώ, δεν δικαιούνται αύξηση. Ωστόσο, θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση από 100 έως 200 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα, ενώ 150 ευρώ θα λάβουν περίπου 1,3 εκατ. χαμηλοσυνταξιούχοι με κύρια σύνταξη έως 700 ευρώ και χωρίς προσωπική διαφορά.

«Ξεπαγώνουν» των τριετιών

Η μεγάλη τομή που προβλέπεται, ωστόσο, είναι η επαναφορά των τριετιών προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα. Βάσει μνημονίων, η Ελλάδα δεν μπορούσε να επαναφέρει τις τριετίες πριν η ανεργία πέσει κάτω από το 10%. Ωστόσο, η ραγδαία βελτίωση στους δείκτες της ελληνικής οικονομίας, έπεισε τους εταίρους ότι οι τριετίες μπορούν ενα επανέλθουν σχεδόν ενάμισι χρόνο νωρίτερα.

Ως εκ τούτου, ο μισθός για αρκετές χιλιάδες εργαζόμενους θα αναπροσαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου, δίχως να υπολογίζεται η αύξηση στον κατώτατο μισθό, που αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Όσοι εργαζόμενοι πληρώνονται με τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο, ως χρόνος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται ο χρόνος εξαρτημένης σύμβασης ή σχέσης εργασίας, που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε ειδικότητα, πριν από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 και μετά την 1η Ιανουαρίου 2024.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Συνολικά 210.000 δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα λάβουν επιπλέον 50% του μηνιαίου επιδόματος. Από τον Δεκέμβριο, όπως έχει ανακοινωθεί, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αυξάνεται κατά 8%.

Επιπλέον, ο προϋπολογισμός προβλέπει την αύξηση των επιδομάτων ΟΠΕΚΑ και ΔΥΠΑ/ΟΑΕΔ κατά 10-15 ευρώ και το επίδομα μητρότητας για επαγγελματίες και αγρότισσες με εισόδημα έως 630 ευρώ το μήνα.

Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται επίσης η μείωση 10% του ΕΝΦΙΑ σε όσους έχουν ασφαλίσει το ακίνητο τους έναντι φυσικών καταστροφών, αλλά και η επέκταση στους 9 μήνες για το επίδομα μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα, στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους αγρότες.





