Την ερχόμενη Τρίτη, 21 Νοεμβρίου καταθέτει στη Βουλή τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2024, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα, ο Προϋπολογισμός θα εισαχθεί για επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την Πέμπτη 23, και Παρασκευή 24 Νοεμβρίου, σε δύο διπλές συνεδριάσεις, ενώ αναμένεται να συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής το διάστημα 13-17 Δεκεμβρίου 2023.

Ενημερώνοντας τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες για το επερχόμενο πρόγραμμα εργασιών της Βουλής, ο κ. Τασούλας είπε ότι την Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ενημερώσει το Σώμα για τα κυβερνητικά μέτρα ανασυγκρότησης των περιοχών της Θεσσαλίας και του Έβρου. Η ενημέρωση από τον πρωθυπουργό θα γίνει με τη διαδικασία του άρθρου 142Α του Κανονισμού της Βουλής, στο πλαίσιο της οποίας, οι πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων της αντιπολίτευσης μπορούν να αναπτύξουν τις απόψεις τους για το περιεχόμενο της ανακοίνωσης της κυβέρνησης.

Όπως είπε επίσης ο κ. Τασούλας, την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου, η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αποφάσισε τη διεξαγωγή της συζήτησης επί των προτάσεων ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προβλέπει τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, τα άρθρα 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 5 του Ν. 3126/2003 περί της "Ποινικής Ευθύνης Υπουργών" για τη διερεύνηση τυχόν εγκλημάτων που έχει τελέσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο πρώην Υπουργός κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής και την προκαταρκτική διερεύνηση των π. Υπουργών κ.κ. Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Χρήστου Σπίρτζη».

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής προβλέπει τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, τα άρθρα 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 5 του Ν. 3126/2003 περί της «Ποινικής Ευθύνης Υπουργών», προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες των πρώην Υπουργών των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ και ΝΔ κ.κ. Χρ. Σπίρτζη και Κων. Καραμανλή, που σχετίζονται με πράξεις και παραλείψεις τους αναφορικά με την εκτέλεση της Σύμβασης 717/2014 με τίτλο «Ανάταξη και Αναβάθμιση του συστήματος Σηματοδότησης - Τηλεδιοίκησης και Αντικατάστασης 70 αλλαγών τροχιάς σε εντοπισμένα τμήματα του άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας» και οι οποίες οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και στην απώλεια 57 ανθρώπινων ζωών.

Αναφορικά με τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών», που αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής χθες, Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου (μετά από σχετική πρόταση του ΚΚΕ), ο κ. Τασούλας είπε ότι έστειλε σήμερα επιστολή προς τα κόμματα, προκειμένου να ορίσουν βουλευτές τους ως μέλη της επιτροπής αυτής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.