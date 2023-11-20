Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τις 1.250 μονάδες, αν και στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών κινήθηκε ανοδικά.

Η μετοχή της Εθνικής έκλεισε με σημαντικά κέρδη 1,96%, καταγράφοντας υψηλό τζίρο που ξεπέρασε τα 58 εκατ. ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.248,63 μονάδες, σημειώνοντας μικρή πτώση 0,14%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.260 μονάδες (+0,76%) και κατώτερη τιμή στις 1.245,38 μονάδες (-0,40%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 138,08 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 29.538.655 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,11%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,35%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+4,22%), της Viohalco (+3,11%), Elvalhalcor (+2,12%), της Εθνικής (+1,96%), της Μυτιληναίος (+1,86%) και του ΟΤΕ (+1,50%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-2,99%), των ΕΛΠΕ (-2,28%), της Lamda Development (-1,94%), της Aegean (-1,67%) και της Σαράντης (-1,29%).

Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Πρώτων Υλών (+2,28%) και των Βιομηχανικών Προϊόντων (+1,86%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες της Ακίνητης Περιουσίας (-1,33%) και των Ταξιδιών (-0,99%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Εθνική και η Alpha Bank διακινώντας 9.474.423 και 4.679.866 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 58,80 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ με 14,69 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 46 μετοχές, 59 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: MIG +16,59% και Ξυλεμπορία (π) +12,75%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: SATO -5,71% και Frigoglass -5,26%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 19,0800 -0,21%

ALPHA BANK: 1,5140 -0,07%

AEGEAN AIRLINES: 11,7800 -1,67%

VIOHALCO: 5,6400 +3,11%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,4000 αμετάβλητη

ΔΕΗ: 10,2000 -0,87%

COCA COLA HBC: 24,0200 -0,74%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2000 -1,12%

ΕΛΠΕ: 7,7200 -2,28%

ELVALHALCOR: 1,8280 +2,12%

ΕΘΝΙΚΗ: 6,2400 +1,96%

ΕΥΔΑΠ: 5,9000 αμετάβλητη

EUROBANK: 1,6500 -1,20%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,8700 -0,17%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,5700 -1,94%

MOTOR OIL: 22,4400 +0,90%

JUMBO: 26,4200 -0,83%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,0800 +1,86%

ΟΛΠ: 22,2500 +4,22%

ΟΠΑΠ: 14,6200 -0,88%

ΟΤΕ: 12,8500 +1,50%

AUTOHELLAS: 12,8400 -0,16%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,0460 -2,99%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,3900 -1,29%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 15,4300 +1,45%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

