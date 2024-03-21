Νέο ιστορικό ρεκόρ για την τιμή του χρυσού - Ξεπέρασε τα 2.200 δολάρια η ουγγιά

Η τιμή του χρυσού κατέγραψε σήμερα νέο ιστορικό ρεκόρ υπερβαίνοντας τα 2.200 δολάρια η ουγγιά, ενισχυμένη από την προοπτική να γίνουν φέτος μειώσεις των επιτοκίων, η οποία επιβεβαιώθηκε χθες, Τετάρτη, από την αμερικανική κεντρική τράπεζα.

Ο χρυσός έφθασε μέχρι τα 2.220 δολάρια η ουγγιά, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, ξεπερνώντας έτσι προηγούμενα ρεκόρ που είχαν καταγραφεί το Μάρτιο.

Από τα μέσα Φεβρουαρίου, η τιμή του πολύτιμου μετάλλου έχει κάνει άλμα σχεδόν κατά 12%.

Τα ασιατικά χρηματιστήρια και το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σημείωσαν σημαντική άνοδο και το δολάριο υποχώρησε αφού η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) επιβεβαίωσε την πρόβλεψή της για τρεις μειώσεις επιτοκίων κατά το 2024 παρά τον επίμονο πληθωρισμό.

Αυτή η άνοδος της τιμής του χρυσού ενθαρρύνθηκε από ένα εξασθενημένο δολάριο, το οποίο καθιστά πιο ελκυστικό αυτό το πολύτιμο μέταλλο ως καταφύγιο σε ένα πλαίσιο όξυνσης των γεωπολιτικών κινδύνων, ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Οι μειώσεις των επιτοκίων ευνοούν επίσης το κίτρινο μέταλλο, το οποίο δεν δημιουργεί έσοδα, καθώς καθιστούν τις άλλες τοποθετήσεις λιγότερο ελκυστικές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.