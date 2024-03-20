Αμετάβλητα τα επιτόκια από την Fed 

Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο, ανακοινώνοντας ωστόσο πως πρόθεσή της είναι να προχωρήσει σε τρεις μειώσεις των επιτοκίων πριν το τέλος του έτους.

Σε συνέχεια της διήμερης συνεδρίασής της η Fed δήλωσε ότι διατηρεί το επιτόκιο αναφοράς στο εύρος μεταξύ 5,25% - 5,5%, επίπεδα στα οποία βρίσκεται από τον Ιούλιο του 2023.

Οι αξιωματούχοι της Fed επανέλαβαν ότι αναμένεται να πραγματοποιηθούν τρεις μειώσεις επιτοκίων έως το τέλος του 2024 (της τάξης του 0,25% η κάθε μια). Ουσιαστικά θα πρόκειται για τις πρώτες μειώσεις στα αμερικανικά επιτόκια από την περίοδο που ξέσπασε ο κορονοϊός τον Μάρτιο του 2020, οπότε και τα επιτόκια άρχισαν να παίρνουν την ανιούσα.

Σημειώνεται πως στα τρέχοντα επίπεδα τα αμερικανικά επιτόκια βρίσκονται σε υψηλά 23 και πλέον ετών.

Η πρόβλεψη για τρεις μειώσεις των επιτοκίων προκύπτει από το “dot plot” της Fed, όπου συγκεντρώνονται -ανώνυμα- οι προβλέψεις των 19 αξιωματούχων που συγκροτούν την FOMC. Δεν περιλαμβάνει ωστόσο ενδείξεις όσον αφορά τη χρονική στιγμή που θα πραγματοποιηθούν οι μειώσεις.

Με βάση το «dot plot» προβλέπονται 3 μειώσεις επιτοκίων το 2025 -μια λιγότερη από την προηγούμενη φορά που είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Δεκέμβριο. Επίσης, προβλέπονται τρεις ακόμη μειώσεις το 2026 και δυο ακόμη στο απώτερο μέλλον, μέχρι τα επιτόκια να φτάσουν γύρω στο 2,6%.

Επιπλέον, οι αξιωματούχοι, αναβάθμισαν τις εκτιμήσεις τους για το ΑΕΠ φέτος και πλέον προβλέπουν ότι η αμερικανική οικονομία θα τρέξει με ετήσιο ρυθμό 2,1%, σημαντικά υψηλότερο από το 1,4% που προέβλεπαν τον Δεκέμβριο.

Σε ό,τι αφορά την ανεργία, οι εκτιμήσεις των αξιωματούχων την τοποθετούν οριακά χαμηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη και συγκεκριμένα στο 4%. Σημειώνεται πως η ανεργία για τον Φεβρουάριο διαμορφώθηκε στο 3,9%.

