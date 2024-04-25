Του Χρυσόστομου Τσούφη

To νέο Ε1 – το έντυπο της φορολογικής μας δήλωσης δηλαδή – δημοσιεύθηκε και παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την περσινή μορφή του.



ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές έχει να κάνει με τον τεκμαρτό από φέτος τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων.

Συγκεκριμένα στον Πίνακα 2 προστέθηκαν οι κωδικοί 045-046 και 047-048.

Τους πίνακες αυτούς συμπληρώνουν είτε όσοι εξαιρούνται από τον τεκμαρτό προσδιορισμού του ελάχιστου εισοδήματος είτε αυτοί των οποίων το τεκμαρτό εισόδημα πρέπει να μειωθεί λόγω χρονικά περιορισμένης άσκησης της δραστηριότητας τους.



Ο υποπίνακας των κωδικών 045-046 αφορά τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, καφενεία σε οικισμούς με λιγότερους από 500 κατοίκους κι όσους άσκησαν το 2023 επιχειρηματική δραστηριότητα για περιορισμένο χρονικό διάστημα λόγω νομοθετικών ή κανονιστικών ρυθμίσεων.



Ο υποπίνακας των κωδικών 047-048 συμπληρώνεται από όσους δικαιούνται μείωση του ελάχιστου εισοδήματος κατά 50% και αφορά πολύτεκνους, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ανήλικα τέκνα , εκμεταλλευτές ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας <25% και μόνιμους κατοίκους οικισμών με έως 500 κατοίκους ή νησιών με έως 3.100 κατοίκους.



Στον πίνακα 4Γ προστέθηκαν οι κωδικοί 405-406 οι οποίοι είναι προσυμπληρωμένοι από τη φορολογική διοίκηση με το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα. Στον σχετικό υποπίνακα αναπτύσσεται το πώς προκύπτει αυτό το ποσό βάσει των δεδομένων που έχει στη διάθεση της η διοίκηση.

Τους κωδικού 443-444 συμπληρώνει ο φορολογούμενος εφόσον αμφισβητεί το παραπάνω ποσό πέραν αντικειμενικών λόγων καλώντας στην ουσία τις αρχές να τον ελέγξουν. Για να γίνει αυτό πρέπει να συμπληρώσει εντός 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της φορολογικής δήλωσης ειδικό ερωτηματολόγιο για το σύνολο της περιουσίας αυτού και των μελών της οικογένειάς του.

Στον πίνακα 6 έχουν προστεθεί οι κωδικοί 445-446 οι οποίοι είναι και αυτοί προσυμπληρωμένοι με το απαλλασσόμενο από το φόρο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα στην περίπτωση προσδιορισμού ελάχιστου καθαρού εισοδήματος



ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Στον πίνακα 4Α διαγράφηκαν οι κωδικοί 333-334 και 349-350 που αφορούσαν ποσά που παρακρατήθηκαν λόγω της εισφοράς αλληλεγγύης. Επίσης καταργήθηκαν στον πίνακα 4Β οι κωδικοί 261-262 που αφορούν παρακράτηση ποσών λόγω εισφοράς αλληλεγγύης χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση.

Στον πίνακα 6 καταργήθηκαν οι κωδικοί 617-618 και 657-658 που αφορούσαν εισοδήματα που εξαιρούνταν από το φόρο αλλά υπάγονταν σε εισφοράς αλληλεγγύης



ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ

Στον πίνακα 4Β προστέθηκαν οι κωδικοί 269-270 που αφορούν εισοδήματα που φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15% ή 20% όπως :

- Αποζημίωση μελών ανεξάρτητών επιτροπών

- Απολαβές από Εθνική Σχολή Δικαστικών λειτουργών

- Αμοιβές πρώην δικαστικών που συμμετέχουν στις επιτροπές εξώδικής επίλυσης φορολογικών διαφορών

- Αναδρομικά που έλαβαν το 2023 μερισματούχοι των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Αεροπορία και Ναυτικού



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Στον πίνακα 7 προστέθηκαν οι κωδικοί 633-634 στους οποίους συμπληρώνεται το ποσό που καταβλήθηκε από φορολογούμενους καθηγητές και λέκτορες πλήρους απασχόλησης σε Α.Ε.Ι. που δεν ασκούν ατομικά επιχειρηματική δραστηριότητα, στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. από το 2018 κι έπειτα.

Σύμφωνα με το νόμο το ποσό που καταβάλλεται από κάθε για οφειλές του έτους 2018 και εξής εκπίπτει από τη φορολογική δήλωση που υποβάλλεται κατά το επόμενο φορολογικό έτος. Επομένως τα ποσά που καταβλήθηκαν και αφορούν οφειλές των ετών 2018 έως και 2022, αφαιρούνται από τα εισοδήματα όλων των κατηγοριών που θα περιληφθούν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023.



