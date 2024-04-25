Δε θα δοθεί παράταση για τη διασύνδεση ταμειακών με POS, ξεκαθάρισε ο υφυπουρργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Επίσης, έκανε γνωστό ότι από 1η Μαΐου ενεργοποιούνται τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα κι ότι από σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις.

Ο κ. Θεοχάρης ρωτήθηκε αν υπάρχει πρόβλεψη να διατεθούν περισσότερα χρήματα στο ΕΣΥ: «Πότε το ΕΣΥ είναι δημόσιο; Όταν παρέχει σωστές υπηρεσίες και άρα κανένας δεν αμφισβητεί το λόγο ύπαρξης του ή όταν δεν παρέχει σωστές υπηρεσίες και όλοι λένε θα σωθείς μόνο αν πας στις ιδιωτικές κλινικές και ψάχνουν να βρουν τρόπο να αποφύγουν το δημόσιο νοσοκομείο, να πάνε σε ιδιωτικές κλινικές; Εμείς λέμε στην πρώτη περίπτωση και γι’ αυτό, για παράδειγμα, επαναφέρουμε μια παλιά ψηφισμένη λογική των απογευματινών χειρουργείων, τα οποία επιτέλους θα αφαιρέσουν τις λίστες αναμονής, τις ουρές από το ΕΣΥ και με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να δώσει ξανά αξιόπιστες και σοβαρές υπηρεσίες[…]

» Δημόσιο δε σημαίνει δεν πληρώνω τίποτα. Πάντα κάποιος πληρώνει. Αυτό είναι δεδομένο. Είτε με τους φόρους μας είτε με τις εισφορές μας ή με οτιδήποτε, αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι και στο δημόσιο η λογική του να υπάρχει μια συμμετοχή είναι και αυτή μια λογική δημόσια. Δεν πρέπει αυτή η συμμετοχή να καλύπτει όλο το κόστος. Ιδιωτικοποίηση είναι όταν καλύπτεις κόστος και κέρδος Όχι. Η συμμετοχή μπορεί να είναι κάποιο ποσοστό του φαρμάκου, κάποιο μικρό ποσοστό του κόστους μιας εγχείρησης ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό δεν είναι δεν ξεφεύγει από τη λειτουργία του δημοσίου[…]

» Δεν πρέπει να περιμένουν οι άνθρωποι για τα χειρουργεία. Και να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο στη χώρα μας έτσι. Αυτή τη στιγμή καταρρέει το σύστημα υγείας της Βρετανίας. Είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, της Γαλλίας και της Γερμανίας, ακόμα και της Ολλανδίας έχει τεράστια προβλήματα. Συνεπώς δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο, αλλά το αφήνω αυτό. Πραγματικά και με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης κάνουμε μια μεγάλη μεταρρύθμιση και στηρίζουμε στην πράξη το ΕΣΥ. Τώρα είναι το τέλος; Κάναμε αυτό και το λύσαμε το πρόβλημα; Όχι, σε καμία περίπτωση. Είμαστε ακόμα πάρα πολύ πίσω από εκεί που θα θέλαμε, αλλά δεν χρειάζεται και να αυτομαστιγωνόμαστε. Πηγαίνετε στη Γαλλία, σας γράφουν μια εξέταση και περιμένετε τέσσερις έως έξι μήνες να κάνετε την εξέταση, τη διάγνωση».

Στη συνέχεια ο κ. Θεοχάρης ρωτήθηκε αν θα υπάρξει παράταση στη σύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές. «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία πια. Έχει δοθεί ο απαραίτητος χρόνος. Έχουμε πει και έχουμε εμπεδώσει -νομίζω- ότι δεν δίνουμε παρατάσεις. Αυτό το οικονομικό επιτελείο δε δίνει παρατάσεις. Άρα δε θα δοθεί παράταση. Και για να είμαστε όλοι ξεκάθαροι, η μεθοδολογία μας θα είναι συγκεκριμένη. Ξεκινάμε αμέσως και θα δημοσιοποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι έλεγχοι. Οι έλεγχοι θα γίνουν προφανώς θα ξεκινήσουν από τα μεγάλα ψάρια και θα πηγαίνουν προς τα μικρά ψάρια. Δεν θα ξεκινήσουμε από τους μικρούς για να καταλήξουμε στους μεγάλους, διότι οι μεγάλοι προφανώς έχουν και τους οικονομικούς πόρους και τις δυνατότητες να τελειώσουν, αλλά όταν 94%, σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση μας, έχει ήδη ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία ή έχει κλείσει το ραντεβού για να τελειώσει μέχρι το τέλος Απριλίου από σεβασμό στην προσπάθεια αυτών των ανθρώπων δεν μπορούμε να κάνουμε έκπτωση στο υπόλοιπο 6%».

Για τις φορολογικές δηλώσεις για τις οποίες ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα ο κ. Θεοχάρης ανέφερε μεταξύ άλλων «αυτό που κάνουμε φέτος και είναι μια πιστεύω πολύ θετική χειρονομία, είναι ότι τείνουμε ένα χέρι εμπιστοσύνης στους λογιστές και στους φορολογούμενους που κάνουν τις δηλώσεις τους μόνοι τους. Δηλαδή λέμε ότι επειδή ακριβώς, εθιμικά γιατί δεν υπάρχει στον νόμο, ανοίγουμε κάθε χρονιά 31 Μαρτίου περίπου, αλλά φέτος, επειδή είχαμε να νομοθετήσουμε την αυτόματη υποβολή των δηλώσεων για λογαριασμό του φορολογούμενου, μια σημαντική καινοτομία, και πήρε αυτό κάποιες μέρες, ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα, πήρε ΦΕΚ τη Δευτέρα και συνεπώς η ΑΑΔΕ για να κάνει τις προσαρμογές έπρεπε να περιμένει την ψήφιση αυτή. Αυτές τις μέρες που πήραμε μέσα στον Απρίλιο, τις δίνουμε προκαταβολικά μέσα στον Ιούλιο. Άρα η προθεσμία που ήταν για 30 Ιουνίου θα πάει 25 -26, όσες μέρες έχουμε πάρει από τον Απρίλιο.

» Και με αυτόν τον τρόπο λέμε ότι εμείς αναγνωρίζουμε τις δικές μας υποχρεώσεις. Δίνουμε αυτές τις μέρες και από την άλλη περιμένουμε να αναγνωριστεί η ευθύνη των λογιστών και των φορολογουμένων και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αυτή μέσα στους χρόνους που δίνουμε, γιατί δεν θα υπάρξει άλλη παράταση. Άρα θα πάει μέχρι 25 Ιουλίου τελευταία μέρα και μέχρι 31 Ιουλίου να πληρωθεί η πρώτη δόση και για 8 δόσεις μέχρι τον Φεβρουάριο».

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες σημείωσε ότι «όποιος αμφισβητεί το τεκμαρτό πρέπει να αποδείξει ότι ο τρόπος ζωής του ταιριάζει με αυτό το εισόδημα το οποίο λέει ότι έχει. Λέει λοιπόν ότι δεν είχε ούτε 10.000 ευρώ εισόδημα. ΟΚ, αποδεκτό. Πάμε να δούμε. Ζει με 2.000 το χρόνο; ζει με 3.000 το χρόνο; Αυτό πρέπει να μας αποδείξει. Συνεπώς αυτό αποδεικνύεται με ένα μίνι πόθεν έσχες, μίνι μάξι, πείτε το όπως θέλετε, άρα πρέπει να ταιριάζει και ο τρόπος ζωής με αυτό που λες ότι δηλώνεις[…] Κοίταξε να μου λέει ο άλλος ότι ζω με 3.000 και να μου κάνει ταξίδια στο εξωτερικό και να ζει μια ζωή με αυτοκίνητα κτλ. προφανώς δεν θα είναι αποδεκτό».

Για το τι θα γίνει με τα τέλη κυκλοφορίας ανά μήνα ανέφερε ότι «ψηφίζονται τις επόμενες μέρες, από 1η Μαΐου θα μπορεί να ενεργοποιηθεί η διαδικασία αυτή[…] Θα φέρουμε μια ρύθμιση ώστε να ενεργοποιηθεί αυτή η διαδικασία[…] αν κάποιος κινεί το όχημά του και είναι σε ακινησία το πρόστιμο που προβλέπεται είναι 10.000 ευρώ. Είναι μια πολύ σοβαρή παράβαση να κινείσαι με όχημα το οποίο είναι δηλωμένο ως ακίνητο».

Σε άλλο σημείο για τις προμήθειες των τραπεζών σε επαγγελματίες είπε ότι «νομοθετούμε τις επόμενες ημέρες, μετά από εντολή του υπουργού του Κωστή Χατζηδάκη, τη μείωση των προμηθειών για όλες τις συναλλαγές μέχρι 10 ευρώ, ώστε να υπάρχει ένα πλαφόν και από εκεί και πέρα αυτές οι συνεννοήσεις που έγιναν να μοιραστούν μεταξύ των τριών μερών της συναλλαγής: της τράπεζας που έχει την κάρτα και τον πελάτη, του εκκαθαριστή που έχει τον έμπορο και το μηχανάκι και του σχήματος, δηλαδή τη Visa και τη Mastercard κυρίως, αλλά και κάποια άλλα σχήματα[…]».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.