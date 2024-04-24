Λογαριασμός
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Πώς θα εντοπίσουν το τεκμαρτό στη δήλωση, πώς μπορούν να το αμφισβητήσουν

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο του βασικού εντύπου της δήλωσης Ε1

Φορολογική δήλωση

Στους προσυμπληρωμένους κωδικούς 405-406 της φορολογικής δήλωσης θα δουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες το τεκμαρτό εισόδημα που έχει προσδιορίσει για αυτούς η ΑΑΔΕ και στους κωδικούς 443-444 θα έχουν τη δυνατότητα να το αμφισβητήσουν, προκαλώντας φορολογικό έλεγχο. 

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο του βασικού εντύπου της δήλωσης Ε1 και μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ ανοίγει ο δρόμος  για την άμεση έναρξη της περιόδου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.
 

