Στους προσυμπληρωμένους κωδικούς 405-406 της φορολογικής δήλωσης θα δουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες το τεκμαρτό εισόδημα που έχει προσδιορίσει για αυτούς η ΑΑΔΕ και στους κωδικούς 443-444 θα έχουν τη δυνατότητα να το αμφισβητήσουν, προκαλώντας φορολογικό έλεγχο.



Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο του βασικού εντύπου της δήλωσης Ε1 και μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ ανοίγει ο δρόμος για την άμεση έναρξη της περιόδου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.



