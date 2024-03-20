Το myAADEapp, η νέα πρωτοποριακή εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για κινητές συσκευές, παρουσιάστηκε σήμερα από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης.

Tο myAADEapp προσφέρει τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ σε πολίτες και επιχειρήσεις ανά πάσα στιγμή, όπου και αν βρίσκονται, μέσα από το κινητό τους, λειτουργώντας επιπλέον σαν φορολογική ατζέντα, που ενημερώνει για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, ενώ παράλληλα τους επιτρέπει να κατεβάζουν και να αποθηκεύουν χρήσιμα έγγραφα.

Ειδικότερα, η νέα εφαρμογή προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά λειτουργιών, όπως:

* Πρόσβαση στον φορολογικό λογαριασμό σε πραγματικό χρόνο για πληροφόρηση σχετικά με τρέχουσες φορολογικές οφειλές και ποσά επιστροφών

* 'Αμεσες ασφαλείς πληρωμές οφειλών, απευθείας από την εφαρμογή, μέσω IRIS ή με κάρτα

* Διαχείριση στοιχείων επικοινωνίας και δήλωση IBAN για επιστροφές φόρου

* Παρακολούθηση και διαχείριση Αιτημάτων και Ραντεβού

* Πρόσβαση στα «Μηνύματά μου» για λήψη και διαχείριση εξατομικευμένων μηνυμάτων από την ΑΑΔΕ

* Εξειδικευμένες ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για πολίτες, επιτηδευματίες και φοροτεχνικούς, καθώς και εξατομικευμένες φορολογικές ενημερώσεις

* myWallet, για προσθήκη και αποθήκευση βασικών εγγράφων, όπως Στοιχεία Μητρώου, Φορολογική Ενημερότητα, Τέλη Κυκλοφορίας και πιστοποιητικά για εύκολη πρόσβαση

* 'Αμεση πρόσβαση στην εφαρμογή appodixi της ΑΑΔΕ για εύκολο σκανάρισμα και έλεγχο αποδείξεων

* Δυνατότητα quick login με χρήση PIN ή και βιομετρικών, επιλογή γλώσσας (ελληνικά/αγγλικά) και χρωματικού θέματος εφαρμογής

* Εντοπισμός υπηρεσιών της ΑΑΔΕ σε χάρτη με δυνατότητα Geolocation και προβολή στοιχείων επικοινωνίας

* Δυνατότητα Tap-To-Call στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων της ΑΑΔΕ

Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, «Η ΑΑΔΕ έρχεται ακόμα πιο κοντά στον πολίτη αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες. Η νέα εφαρμογή για κινητά myAADEapp λειτουργεί ως φορολογικό ημερολόγιο αλλά και ως «φορολογικό ξυπνητήρι» για πολίτες και επιχειρήσεις προκειμένου να εξυπηρετούν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους προς την Εφορία και να μην χάνουν με αυτόν τον τρόπο τις ρυθμίσεις τους. Η εφαρμογή αυτή αποτελεί έναν καθημερινό σύμμαχο για εκατομμύρια φορολογούμενους για μια σειρά φορολογικών συναλλαγών, για την καλύτερη ενημέρωση τους σχετικά με προθεσμίες πληρωμών, για επιστροφές φόρων κλπ. Από κοινού με την ΑΑΔΕ συνεχίζουμε να μειώνουμε εμπόδια και να εντείνουμε την ψηφιοποίηση των συναλλαγών των πολιτών και των επιχειρήσεων. Στην κατεύθυνση αυτή κινούνται και οι πρωτοβουλίες που νομοθετήσαμε ήδη στα τέλη του 2023 και συμβάλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του φορολογικού μας συστήματος όπως η καθολική εφαρμογή του myData στις επιχειρήσεις, η επέκταση των ηλεκτρονικών τιμολογίων, η θέσπιση του ψηφιακού δελτίου αποστολής και του ηλεκτρονικού πελατολογίου καθώς και το εμβληματικό έργο της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές που βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο υλοποίησής του».

Ο κ. Παπαστεργίου δήλωσε ότι «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους δεν ήταν μια τυχαία συνθήκη, είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας που συνεχίζει να υλοποιείται με συνέπεια ακολουθώντας το όραμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για μια καινούργια πιο φωτεινή και διαδραστική Ελλάδα. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εργαζόμαστε συστηματικά, ώστε να κάνουμε την καθημερινότητα πιο φιλική, με λιγότερη γραφειοκρατία, για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, αλλά και την ίδια τη Δημόσια Διοίκηση. Τόσο το app της ΑΑΔΕ, όσο και μια σειρά άλλων μεγάλων έργων, όπως ο Προσωπικός Αριθμός ή η Κατάργηση της Έκδοσης Πιστοποιητικών την οποία θεσμοθετούμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, αποτελούν σημαντικές μεταρρυθμιστικές τομές. Απαρέγκλιτος στόχος μας να κερδίζουμε καθημερινά τον πιο πολύτιμο πόρο, την εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων στο κράτος και τους θεσμούς του».

Ο κ. Θεοχάρης επισήμανε πως «Το ότι σήμερα εγκαινιάζεται η εφαρμογή myAADEapp, αποτελεί ένα ορόσημο για τη λειτουργία του Ελληνικού Δημοσίου γενικότερα. Και γι' αυτό, ίσως λίγο περισσότερο από όλους, εμείς στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, αλλά και υπερήφανοι. Διότι με την myAADE app, αλλάζουν οι όροι των οικονομικών συναλλαγών με το Δημόσιο. Αλλάζει εκ βάθρων ολόκληρη η σχέση του φορολογούμενου πολίτη με το κράτος και τις οικονομικές αρχές. Χωρίς υπερβολή, η εφαρμογή myAADE app είναι αυτό που οι Αγγλοσάξονες συνηθίζουν να αποκαλούν «game changer». Το λανσάρισμα της myAADE app αποτελεί μία επιπλέον, χειροπιαστή, απόδειξη της νοοτροπίας που διέπει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας: Ολόπλευρη πρόοδος, ουσιαστική παροχή υπηρεσιών στον πολίτη, τεχνολογική και ψηφιακή επιτάχυνση ώστε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος από το διεθνές περιβάλλον, μιας υστέρησης η οποία οφείλεται σε αντικειμενικές δυσκολίες, ενίοτε σε δισταγμούς ή ακόμη και σε αμέλεια των προκατόχων μας».

Ο κ. Πιτσιλής τόνισε ότι «Το myAADEapp αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας στον εκσυγχρονισμό και την εξυπηρέτηση, με επίκεντρο τον πολίτη. Η νέα μας εφαρμογή για κινητές συσκευές παρέχει άμεση πρόσβαση στις φορολογικές μας υπηρεσίες, προσφέροντας ταχύτερη, πιο φιλική και ασφαλή εμπειρία για όλους τους πολίτες. Είναι το πρώτο βήμα για την ΑΑΔΕ της επόμενης γενιάς, διευκολύνοντας τους πολίτες να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, από όποιο σημείο της Γης και αν βρίσκονται».

