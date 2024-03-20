Τι πληρώνουν ακριβότερα οι Έλληνες από την υπόλοιπη ευρωζώνη

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Βελτίωση της κατάστασης σε πολλές κατηγορίες που η χώρα «έκανε πρωταθλητισμό» τους προηγούμενους μήνες αλλά και ανάδειξη νέων εστιών ανησυχίας είναι το βασικό συμπέρασμα των στοιχείων που δημοσίευσε η Eurostat και αφορούν τον πληθωρισμό τροφίμων για το μήνα Φεβρουάριο.



Όπως και το Δεκέμβριο αλλά και τον Ιανουάριο η Ελλάδα είχε τον 2ο υψηλότερο πληθωρισμό τροφίμων πίσω από τη Μάλτα, δίδυμο που μένει απαράλλαχτο.

Στην Ελλάδα οι αυξήσεις στις τιμές έτρεξαν με 6,5% από 8,3% τον Ιανουάριο ενώ στην Ευρωζώνη με 3,1% από 5,3%. Η αποκλιμάκωση δηλαδή των αυξήσεων τιμών στα τρόφιμα είναι ταχύτερη στην Ευρωζώνη και ο Ελληνικός ρυθμός αύξησης παραμένει υπερδιπλάσιος.



Η επεξεργασία των στοιχείων σχετικά με τα προϊόντα που απαρτίζουν τον δείκτη τροφίμων της Eurostat δείχνει ότι τον Φεβρουάριο η Ελλάδα στις 15 από τις 23 , δηλαδή σχεδόν 2/3, οι ανατιμήσεις ήταν μεγαλύτερες από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.



Στα κρέατα η Ελλάδα είχε την 6η μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρωζώνη πίσω από Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατία, Εσθονία και Λουξεμβούργο. Και στις 5 κατηγορίες κρεάτων οι αυξήσεις στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερες από τον κοινοτικό μέσο όρο.

Ελλάδα Ευρωζώνη

Βοδινό 4,5% 2,6%

Χοιρινό 7,9% 5%

Αρνί-Κατσίκι 7,2% 4%

Ψάρια-Θαλασσινά 9,8% 3%

Πουλερικά 0,9% -0,4%



Στην κατηγορία των αμνοεριφίων η Ελλάδα είχε την 5η μεγαλύτερη αύξηση πίσω από Κροατία, Κύπρο, Βουλγαρία και Ισπανία.

Πηγή ανησυχίας αποτελούν τα θαλασσινά και τα ψάρια όπου ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 9,8% από 7,7% τον Ιανουάριο. Η Ελλάδα παραμένει δεύτερη , μόνο που άλλαξε ο πρώτος και τη θέση της Μάλτας έχει πάρει η Ρουμανία.

Ανησυχία προκαλούν και τα πουλερικά καθώς η Ελλάδα ανήκει στο μικρό γκρουπ εκείνο των 6 χωρών που οι τιμές ακόμη αυξάνονται. Στην υπόλοιπη Ευρωζώνη οι τιμές έχουν αρχίσει να μειώνονται.

Στην κατηγορία των ελαίων και των λιπών η διαφορά με την υπόλοιπη Ευρωζώνη παραμένει εξοργιστική, αν και μειωμένη, με την αύξηση στην Ελλάδα υπερδιπλάσια. Στην κατηγορία αυτή ο πληθωρισμός από τον Ιούλιο έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί στη χώρα μας.

Ελλάδα Ευρωζώνη

Έλαια-Λίπη 38,4% 15%

Βούτυρο -2% -1,8%

Ελαιόλαδο 63,7% 51,5%

Υπόλοιπα έλαια -19% -20%



Στο ελαιόλαδο ο πληθωρισμός έπεσε στην Ελλάδα και αυξήθηκε στη ζώνη του ευρώ αλλά το 63,7% παραμένει θηριώδες. Δεν είναι όμως το υψηλότερο αφού στα Ισπανικά ράφια βρέθηκε στο ασύλληπτο 67%. Στα υπόλοιπα έλαια ( ηλιέλαιο, σογιέλαιο, καλαμποκέλαιο κτλ.) όπως και το στο βούτυρο οι τιμές υποχωρούν περίπου με τον ίδιο ρυθμό όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη.



Στα φρούτα ο πληθωρισμός καλπάζει με διψήφια ποσοστά και διπλάσια ταχύτητα από την Ευρωζώνη καθώς οι Έλληνες καταναλωτές πλήρωσαν τις υψηλότερες αυξήσεις στην κοινότητα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι και τον Μάιο οι αυξήσεις στη χώρα μας υπολείπονταν του κοινοτικού μέσου όρου. Τάση που άλλαξε τον Ιούνιο και από τότε παραμένει απαράλλαχτη. Κακή η εικόνα και στα λαχανικά με τον Ελληνικό πληθωρισμό 6 φορές υψηλότερο από τον κοινοτικό και τη χώρα στην 3η θέση πίσω από Κροατία και Ιρλανδία.



Ελλάδα Ευρωζώνη

Φρούτα 12,2% 6,3%

Λαχανικά 6,5% 0,6%



Καινούρια πηγή ανησυχίας τα αβγά στα οποία η αύξηση τιμών σχεδόν τριπλασιάστηκε ενώ στην Ευρωζώνη μειώθηκε στο μισό. Η Ελλάδα στην 3η θέση πίσω από Μάλτα και Ισπανία



Ελλάδα Ευρωζώνη

Αβγά 4% 1%





Στα ροφήματα έχουμε έκρηξη του πληθωρισμού από 10,8% τον Ιανουάριο στο 16,7% τον Φεβρουάριο στους χυμούς με την Ελλάδα στην 4η θέση πίσω από Ολλανδία, Γερμανία και Φινλανδία. Σημαντική αύξηση και στον πληθωρισμό του καφέ. Στο κρασί παρατηρήθηκε επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Ελλάδα για 2ο συνεχή μήνα έναντι μείωσης στην Ευρωζώνη για 8ο πια συνεχή μήνα.



Ελλάδα Ευρωζώνη

Χυμοί 16,7% 14,2%

Καφές 3,9% 1,4%

Κρασί 6,8% 2,5%



Στον αντίποδα σε μια σειρά προϊόντων η κατάσταση στη χώρα είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ισχύει κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη :



Ελλάδα Ευρωζώνη

Ψωμί 0,5% 2,3%

Γιαούρτι -4,6% 0,7%

Πατάτες 7.7% 10,8%

Ζάχαρη -4,1% 0,4%

Μπύρα 4,4% 4,9%

Γάλα -4% -4,5%



Πηγή: skai.gr

