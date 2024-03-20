Λογαριασμός
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3,2% του δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιανουάριο

Ο γενικός δείκτης, ωστόσο, παρουσίασε μείωση 6,5% τον Ιανουάριο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2023

Εργάτες

Αύξηση 3,2% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Ιανουάριο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2023, έναντι αύξησης 19,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2023 με το 2022.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη αυτή στον κύκλο εργασιών των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

  • Αύξηση κατά 10,7% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων-λατομείων.
  • Αύξηση κατά 3,2% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

  • Αύξηση κατά 6% του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς.
  • Μείωση κατά 0,6% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.

Ωστόσο, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 6,5% τον Ιανουάριο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2023.

