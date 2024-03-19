Χρηματιστήριο - Κλείσιμο: Πτώση 1,31%, στα 182,75 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 1.400 μονάδων. Η αγορά υποχώρησε μετά από τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 2,21%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.403,47 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,31%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 182,75 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 36,888 εκατ. ευρώ αφορούν στη μεταβίβαση πακέτου που αντιστοιχεί στο 3,4% των μετοχών της Aegean Airlines, στην τιμή των 12 ευρώ ανά μετοχή.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,46%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,57%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+1,67%), της Ελλάκτωρ (+1,21%), της Εθνικής (+1,11%) και της Eurobank (+0,95%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-3,66%), του ΟΠΑΠ (3,57%), της Jumbo (-3,37%), της Μυτιληναίος (-2,74%), της Σαράντης (-2,68%) και της Lamda Development (-2,68%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Eurobank διακινώντας 12.565.669 και 6.437.586 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία σημείωσαν η Πειραιώς με 48,10 εκατ. ευρώ και η Aegean Airlines με 38,97 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 31 μετοχές, 85 πτωτικά και 6 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(κ) +7,47% και ΒΙΣ +7,21%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Frigoglass -9,71% και Εβροφάρμα -5,21%

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν, ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 25,6500 +0,39%

ALPHA BANK: 1,6895 -0,94%

AEGEAN AIRLINES: 12,5600 -0,48%

VIOHALCO: 5,4400 -2,16%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,4000 -1,09%

ΔΕΗ: 11,5000 -1,71%

COCA COLA HBC: 28,7000 -1,24%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5000 +1,21%

ΕΛΠΕ: 8,0300 -0,86%

ELVALHALCOR: 1,9440 -2,41%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,3000 +1,11%

ΕΥΔΑΠ: 5,4700 +1, 67%

EUROBANK: 1,8000 +0,95%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,8400 -1,02%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9100 -2,68%

MOTOR OIL: 26,3600 -2,30%

JUMBO: 25,8000 -3,37%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,5000 -2,74%

ΟΛΠ: 27,7000 -1,25%

ΟΠΑΠ: 16,2200 -3,57%

ΟΤΕ: 13,4900 -1,46%

AUTOHELLAS: 13,1400 -0,90%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7860 -3,66%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9000 -2,68%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 17,6500 -1,12%

