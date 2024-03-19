Χρηματιστήριο - Κλείσιμο: Πτώση 1,31%, στα 182,75 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 1.400 μονάδων. Η αγορά υποχώρησε μετά από τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 2,21%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.403,47 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,31%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 182,75 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 36,888 εκατ. ευρώ αφορούν στη μεταβίβαση πακέτου που αντιστοιχεί στο 3,4% των μετοχών της Aegean Airlines, στην τιμή των 12 ευρώ ανά μετοχή.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,46%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,57%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+1,67%), της Ελλάκτωρ (+1,21%), της Εθνικής (+1,11%) και της Eurobank (+0,95%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-3,66%), του ΟΠΑΠ (3,57%), της Jumbo (-3,37%), της Μυτιληναίος (-2,74%), της Σαράντης (-2,68%) και της Lamda Development (-2,68%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Eurobank διακινώντας 12.565.669 και 6.437.586 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία σημείωσαν η Πειραιώς με 48,10 εκατ. ευρώ και η Aegean Airlines με 38,97 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 31 μετοχές, 85 πτωτικά και 6 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(κ) +7,47% και ΒΙΣ +7,21%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Frigoglass -9,71% και Εβροφάρμα -5,21%
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν, ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 25,6500 +0,39%
ALPHA BANK: 1,6895 -0,94%
AEGEAN AIRLINES: 12,5600 -0,48%
VIOHALCO: 5,4400 -2,16%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,4000 -1,09%
ΔΕΗ: 11,5000 -1,71%
COCA COLA HBC: 28,7000 -1,24%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5000 +1,21%
ΕΛΠΕ: 8,0300 -0,86%
ELVALHALCOR: 1,9440 -2,41%
ΕΘΝΙΚΗ: 7,3000 +1,11%
ΕΥΔΑΠ: 5,4700 +1, 67%
EUROBANK: 1,8000 +0,95%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,8400 -1,02%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,9100 -2,68%
MOTOR OIL: 26,3600 -2,30%
JUMBO: 25,8000 -3,37%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,5000 -2,74%
ΟΛΠ: 27,7000 -1,25%
ΟΠΑΠ: 16,2200 -3,57%
ΟΤΕ: 13,4900 -1,46%
AUTOHELLAS: 13,1400 -0,90%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7860 -3,66%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9000 -2,68%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 17,6500 -1,12%
- Ελεύθεροι επαγγελματίες: Μέχρι τις 30 Ιουνίου η προθεσμία για να εγκαταστήσουν IRIS - Ξεπέρασαν τα 2,4 εκατομμύρια οι ιδιώτες χρήστες
- ΥΠΕΘΟ: Η ανάλυση της Moody’s καταγράφει τη σημαντική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας
- BofA: Αλλάζουν οι ισορροπίες πυρήνα και περιφέρειας στην Ευρωζώνη – Τι λέει για Ελλάδα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.