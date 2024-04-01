Η εταιρεία φυσικού αερίου της Μολδαβίας Energocom ανακοίνωσε ότι θα προμηθεύει τους καταναλωτές της με δοκιμαστικές ποσότητες αμερικανικής προέλευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) για πρώτη φορά για σήμερα και αύριο. Η Μολδαβία βασίστηκε σχεδόν αποκλειστικά στο ρωσικό φυσικό αέριο βάσει μιας συμφωνίας με την ελεγχόμενη από το κράτος Gazprom, αλλά σταδιακά άρχισε να εντείνει τις προσπάθειες διαφοροποίησής της, μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Μόσχας στην γειτονική Ουκρανία πριν δύο χρόνια.

Η Energocom αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι θα αγοράσει LNG από τον πλωτό τερματικό σταθμό της Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με την ελληνική κρατική εταιρεία ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ.

«Τη Δευτέρα και την Τρίτη, θα αγοράσουμε 14.000 MWh ( μεγαβατώρες) φυσικού αερίου ανά ημέρα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Συνολικά θα είναι περίπου 28.000 MWh, που ισοδυναμούν με 2,6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου» δήλωσε ο διευθυντής της Energocom Βίκτορ Βινσάζ.

Η εταιρεία έχει ήδη ελέγξει τη διαδρομή μέσω της οποίας θα γίνει η εισαγωγή από την Ελλάδα, αγοράζοντας μια μικρή ποσότητα φυσικού αερίου το 2023.

Η Μολδαβία αυτή τη στιγμή δεν αγοράζει φυσικό αέριο από την Ρωσία, αλλά η αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερία βασίζεται για τις δικές της προμήθειες από τη Ρωσία. Η συνολική ποσότητα ζήτησης φυσικού αερίου υπερβαίνει κατά τι τα 3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα τον χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.