Μιχαηλίδου: Αυξημένος ο προϋπολογισμός για τον κοινωνικό τουρισμό της ΔΥΠΑ

Συνάντηση εργασίας με το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Ξενοδόχων Αίγινας είχε σήμερα το πρωί, 19/4, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία επιβεβαίωσε τη στήριξη της κυβέρνησης στον τουριστικό κλάδο και στις επιχειρήσεις μέσα και από το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ενισχύοντας το εισόδημα των εργαζομένων και των τοπικών κοινωνιών.

Μετά το πέρας της συνάντησης, η κυρία Μιχαηλίδου δήλωσε: «Σήμερα, είχα την ευκαιρία να συζητήσω διεξοδικά με τη διοίκηση της Ένωσης Ξενοδόχων Αίγινας τις προτάσεις της για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής μέσα από το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που και η Ένωση Ξενοδόχων Αίγινας αναγνωρίζει ως ιδιαίτερα σημαντικό τόσο για τον τουριστικό κλάδο όσο και για τους δικαιούχους. Μάλιστα, εφέτος, το πρόγραμμα κοινωνικός τουρισμός της ΔΥΠΑ θα εκκινήσει νωρίτερα, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του θα είναι αισθητά αυξημένος σε σχέση με πέρυσι. Φυσικά, είμαστε εδώ, για να ακούμε τις προτάσεις και, όπου χρειάζεται, να παρεμβαίνουμε».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αίγινας και μέλος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Σταύρος Καλαμάκης, ανέφερε: «Είχαμε την τιμή να συναντηθούμε σήμερα με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήσαμε τις προτάσεις μας για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ που αφορούν στα ξενοδοχεία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

