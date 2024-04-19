Συνεντεύξεις στα τηλεοπτικά δίκτυα του Bloomberg και του CNBC παραχώρησε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης με την ευκαιρία της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον, όπου συμμετείχε στις εργασίες της Εαρινής Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ο υπουργός παρουσίασε την πρόοδο που έχει επιτύχει η ελληνική οικονομία ως προς την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, τη μείωση του Δημοσίου χρέους, σημείωσε τις επενδύσεις αμερικανικών επιχειρήσεων στη χώρα καθώς και την επιτυχία των διαδικασιών αποεπένδυσης του Δημοσίου από τις τράπεζες ενώ υπογράμμισε την ανάγκη βελτίωσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας τόσο για την Ελλάδα όσο και για την ΕΕ.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε μεταξύ άλλων τα εξής:

Για την Ευρώπη: Χρειαζόμαστε περισσότερο αποτελεσματική Ευρώπη. Η λέξη κλειδί είναι η «ανταγωνιστικότητα». Για το λόγο αυτό θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας την έκθεση Λέτα, την έκθεση Nτράγκι που θα δημοσιευθεί τους επόμενους μήνες, να προχωρήσουμε με τον τρίτο πυλώνα της τραπεζικής ένωσης, να βελτιώσουμε τους μηχανισμούς της ενιαίας αγοράς και να εξετάσουμε εναλλακτικούς μηχανισμούς που αφορούν σε κοινές προμήθειες σε συγκεκριμένους τομείς προκειμένου να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ. Αυτό φυσικά θα ήταν ωφέλιμο και για την Ελλάδα καθώς αποτελεί κράτος – μέλος της ΕΕ. Εντούτοις, ανεξάρτητα από τις πολιτικές που αποφασίζονται στις Βρυξέλλες, εμείς θα συνεχίσουμε με το ίδιο μείγμα οικονομικής πολιτικής προκειμένου να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις στην Ελλάδα καθώς αυτό είναι το μυστικό για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Είμαστε απολύτως ικανοποιημένοι που αμερικανικοί κολοσσοί όπως οι Pfizer, JP Morgan, Sisco, Google, Amazon, Microsoft αποφάσισαν μετά από πολλά χρόνια να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα ή να επενδύσουν για πρώτη φορά στη χώρα.

Για την ανάπτυξη: Ο ρυθμός ανάπτυξης της Ελλάδας είναι 5πλάσιος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, παρά τις επιπτώσεις από τις διεθνείς εξελίξεις και από τις μεγάλες φυσικές καταστροφές που έπληξαν τη χώρα μας. Και αυτό υπογραμμίζει την επιτυχία στο μείγμα πολιτικής που ακολουθούμε, που έχει βασιστεί σε δύο πυλώνες. Δημοσιονομική πειθαρχία από τη μία πλευρά και μία φιλοεπενδυτική προσέγγιση από την άλλη.

Για το χρέος: Υπάρχει εντυπωσιακή μείωση του δημοσίου χρέους της Ελλάδας. Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ έχει καταγράψει την πιο μεγάλη μείωση στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε στο δρόμο της δημοσιονομικής σοβαρότητας προκειμένου να πετύχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Αν δει κανείς τις μελέτες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον ΟΟΣΑ και άλλους διεθνείς οργανισμούς φαίνεται ότι αποδέχονται ότι υπάρχει ορατή πρόοδος της ελληνικής οικονομίας και φυσικά μείωση του δημοσίου χρέους της χώρας τα τελευταία 4,5 χρόνια κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Κ. Μητσοτάκη.

Για την οικονομική κρίση: Η χώρα την περασμένη δεκαετία είχε μία πολύ δραματική εμπειρία, αλλά μάθαμε το μάθημά μας. Αυτή η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να ακολουθήσει στην ίδια κατεύθυνση, προκειμένου να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις και να μειώσει ακόμα περισσότερο την ανεργία. Θα συνεχίσουμε να είμαστε αξιόπιστοι και να πετυχαίνουμε ορατά αποτελέσματα. Φυσικά, υπάρχουν μαθήματα που πρέπει να πάρει η Ευρώπη. Ωστόσο, δική μας προτεραιότητα είναι η ελληνική οικονομία. Για το λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχαμε για το νέο ευρωπαϊκό Σύμφωνο Σταθερότητας και την ευελιξία που δόθηκε σε συγκεκριμένα κράτη – μέλη τόνισα ότι ανεξάρτητα από τους κανονισμούς, η Ελλάδα θα συνεχίσει στον δρόμο της δημοσιονομικής σταθερότητας. Και αυτό γιατί, εκτός της επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουμε και επιτήρηση από τις διεθνείς αγορές και τους επενδυτές.

Για τις τράπεζες: Οι τράπεζές μας πλήρωσαν στο παρελθόν τα λάθη του κράτους αλλά πλέον προχωρούν μπροστά. Πρόσφατα είχαμε τέσσερις διαδικασίες αποεπένδυσης στις τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας που ολοκληρώθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία. Ήταν ψήφος εμπιστοσύνης από τους διεθνείς επενδυτές και την αγορά στην ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα.

Για τις αμυντικές δαπάνες: Η Ελλάδα δαπανά ήδη το 3% του ΑΕΠ για την άμυνα και βρίσκεται στη δεύτερη θέση στην κατάταξη των ευρωπαϊκών χωρών μελών του ΝΑΤΟ, μετά την Πολωνία. Άρα έχουμε πιάσει τους στόχους που είχαν τεθεί και θεωρώ ότι όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς.

Για το ενδεχόμενο επανεκλογής του κ. Τραμπ: Ως Ευρώπη δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Θα σεβαστούμε την απόφαση των Αμερικανών ψηφοφόρων και θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Πιστεύω πραγματικά ότι, δεδομένων των διεθνών αναταράξεων, ΕΕ και ΗΠΑ είναι «καταδικασμένες» να συνεργαστούν. Φυσικά υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, δεν το υποτιμώ, ωστόσο έχουμε πολλά κοινά, κοινές αξίες και σε ένα βαθμό και τα ίδια συμφέροντα. Άρα πρέπει να συνεργαστούμε και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε».

