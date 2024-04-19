Νέα πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.480.000 ευρώ, επιβλήθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης σε 11 επιχειρήσεις μετά από ελέγχους που πραγματοποίησαν η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) και η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή, για "παραπλανητικές εκπτώσεις και προσφορές".

Αφορούν παραβάσεις των διατάξεων για πλασματικές εκπτώσεις και προσφορές, αλλά και μη ορθή τήρηση της καταναλωτικής νομοθεσίας.



Ειδικότερα:



1. Για παραβάσεις των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 15 του ν. 4177/2013, σχετικά με τη διενέργεια παραπλανητικών εκπτώσεων και προσφορών προς τους καταναλωτές, επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 1.380.000 ευρώ σε επτά επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13α του ν. 2251/1994, περί ανακοίνωσης των επωνυμιών των επιχειρήσεων στις οποίες επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους μεγαλύτερου από 50.000 ευρώ επιβλήθηκαν τα ακόλουθα πρόστιμα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΥΨΟΥΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. (LEROY MERLIN) ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 520.000 ευρώ ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 300.000 ευρώ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ Α.Ε. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 220.000 ευρώ JYSK A.E. ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ 120.000 ευρώ WEB SUPPLIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 100.000 ευρώ ΑΠΟΘΕΜΑ ΜΟΝ. .Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 100.000 ευρώ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΥΨΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 50.000 ΕΥΡΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 20.000 ευρώ

2. Για παραβάσεις του ν. 2251 του ν. 2251/1994 περί προστασίας των δικαιωμάτων του καταναλωτή, επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 100.000 ευρώ σε τέσσερις επιχειρήσεις.



Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 80.000 ευρώ στην εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE για παραβάσεις που αφορούν σε:



• Καθυστέρηση επιστροφής χρημάτων πέραν των 14 ημερολογιακών ημερών, όπως προβλέπει ο νόμος, μετά την ακύρωση ηλεκτρονικής παραγγελίας εκ μέρους του καταναλωτή.

• Ανακριβή ενημέρωση των καταναλωτών στους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας για το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τις συμβάσεις από απόσταση, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.

• Παραπομπή καταναλωτών στον πάροχο εμπορικής εγγύησης εφόσον ένα προϊόν δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση, αλλά και μη ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεών της.

• Καταχρηστικούς όρους συναλλαγών που αφορούν τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας όπως:

1.Περιορισμό της ευθύνης για κρυμμένα ελαττώματα του προϊόντος

2. Περιορισμό της προθεσμίας στην οποία ο καταναλωτής οφείλει να υποβάλει τα παράπονα ή να εγείρει τις αξιώσεις του κατά του προμηθευτή

3. Μετακύλιση της ευθύνης του πωλητή στον παραγωγό του αγαθού ή σε άλλον



• Παροχή εσφαλμένων πληροφοριών σχετικά με τη διαθεσιμότητα, την τιμή, τις προδιαγραφές και τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων.



Ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας τόνισε ότι «η απαρέγκλιτη τήρηση της νομιμότητας απ' όλους είναι αδιαπραγμάτευτη. Αποδεικνύεται στην πράξη ότι οι έλεγχοι που διεξάγονται είναι καθολικοί, εντατικοί και αποτελεσματικοί. Οι αθέμιτες πρακτικές που αλλοιώνουν το κριτήριο των καταναλωτών δεν γίνονται αποδεκτές και οι παραβάτες αντιμετωπίζουν βαρύτατα πρόστιμα. Δεν κάνουμε βήμα πίσω στην προσπάθειά μας προκειμένου να λειτουργεί σύννομα όλη η εφοδιαστική αλυσίδα στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού υπέρ των καταναλωτών αλλά και των ίδιων των επιχειρήσεων».



Το καταναλωτικό κοινό καλείται, όταν εντοπίζει φαινόμενα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών από επιχειρήσεις, να υποβάλει καταγγελία στην ψηφιακή πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.



