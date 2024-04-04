Πωλήσεις υψηλότερες των προσδοκιών κατέγραψε η Levi Strauss & Co. καθώς τα μέτρα μείωσης του κόστους έδωσαν ώθηση στην κερδοφορία, ενώ το στοίχημα που έβαλε η εταιρεία με τα φαρδιά παντελόνια και τις τζιν φούστες οδήγησαν σε πωλήσεις υψηλότερες του αναμενόμενου.

Η εταιρεία δήλωσε ότι το σχέδιο παραγωγικότητας και μείωσης του κόστους που ανακοίνωσε τον Ιανουάριο, αποδίδει. H CEO της Levi, Μισελ Γκας, η οποία ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο, έχει επίσης επικεντρωθεί στην ανανέωση των προϊόντων. Αυτά, τα οποία περιλαμβάνουν τζιν φούστες και υφασμάτινες φόρμες, έχουν ενισχύσει τη ζήτηση, τονώνοντας την ανάπτυξη στον τομέα της χονδρικής.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι μετοχές της Levi κατέγραψαν άνοδο 18% -τη μεγαλύτερη από τον Μάρτιο του 2020- στην έναρξη των συναλλαγών στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Από τις αρχές του έτους ο τίτλος της Levi ενισχύεται κατά 13%, τρεις φορές πάνω από την άνοδο που καταγράφει ο Dow Jones Industrial Average.

“Η χρονιά έχει ξεκινήσει καλά και οι αλλαγές που έχει εφαρμόσει η εταιρεία φαίνεται να βοηθούν τα έσοδα, δήλωσε ο αναλυτής της Citi Paul Lejuez, επισημαίνοντας τα νέα στυλ που έχει υιοθετήσει η εταιρεία καθώς και το τραγούδι “Levii’s Jeans” στο νέο άλμπουμ της Beyoncé.

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή των 26 σεντς, υπερέβησαν τις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών για κέρδη ανά μετοχή ύψους 21 σεντς, ενώ υψηλότερα των εκτιμήσεων κινήθηκαν και τα μικτά κέρδη.



Η Levi αύξησε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη του έτους κατά 2 σεντς και πλέον εκτιμά πως θα διαμορφωθούν μεταξύ 1,17-1,27 δολ.



Πηγή: skai.gr

