Το μουσικό χρηματιστήριο: Επενδύοντας στις επιτυχίες της Shakira και του Neil Young

Όταν ένας άνθρωπος αγοράζει το ένα τέταρτο των τραγουδιών στο Spotify, με πάνω από ένα δισεκατομμύριο ροές, είναι μεγάλη υπόθεση.

Ο Merck Mercuriades, ιδρυτής της «Hipgnosis Song Management» (HSM), ενός βρετανικού fund που κατέχει δικαιώματα σε 65.000 δημοφιλή τραγούδια, είναι έτοιμος να κερδίσει πάνω από 1,9 δισ. δολάρια. Αν και αυτό φαίνεται σπουδαίο, έχει επίσης ένα υψηλό τίμημα.

Διαβάστε πώς λειτουργεί: Η Hipgnosis αγοράζει δικαιώματα τραγουδιών και δημιουργεί ένα μουσικό χρηματιστήριο, επιτρέποντας στους επενδυτές να επενδύουν σε αυτά τα τραγούδια και να λαμβάνουν μερίσματα από τα πνευματικά τους δικαιώματα. Καθώς η μουσική βιομηχανία περνάει πλέον σε φάση… streaming, τα δικαιώματα της μουσικής βιομηχανίας έφτασαν τα 40 δισ. δολάρια το 2022!

Για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Όταν ο David Bowie, γράφει η «EL PAIS», δημιούργησε το «Bowie Bond», η Hipgnosis επαναπροσδιόρισε την έννοια για την εποχή του streaming.

Η επένδυση σε κορυφαίους καλλιτέχνες είναι δαπανηρή. Η απόκτηση δικαιωμάτων τραγουδιών και η αποτίμηση της πνευματικής ιδιοκτησίας έχει επιβαρύνει την εταιρεία με χρέος 650 εκατ. δολαρίων, παρά το γεγονός ότι κατέχει περιουσιακά στοιχεία όπως το «Back to Black» της Amy Winehouse και κάποιες επιτυχίες των Nirvana. Το όλο οικοδόμημα βιώνει σήμερα μια κρίση εμπιστοσύνης μεταξύ των μετόχων και αυτό από μόνο δημιουργεί προβλήματα.

Το χαρτοφυλάκιο τραγουδιών της Hipgnosis, το οποίο ευδοκιμούσε το 2020, υπέστη πρόσφατα πλήγματα. Η αξία των μουσικών περιουσιακών στοιχείων της μειώθηκε κατά 26,3% σε 1,9 δισ. δολάρια μετά από έλεγχο της Shot Tower Capital. Φέτος, τα έσοδα της εταιρείας μειώθηκαν κατά 21% και η τιμή της μετοχής της έπεσε κατά 50% μέσα σε δύο χρόνια. Για την αντιμετώπιση του χρέους ύψους 630 εκατ. δολαρίων, οι πληρωμές μερισμάτων σταμάτησαν στα τέλη του 2023. Ένα λογιστικό λάθος μείωσε περαιτέρω την αξία του χαρτοφυλακίου κατά 7,6%. O Mercuriades και οι συνεργάτες του πρέπει τώρα να αποσαφηνίσουν αυτά τα ζητήματα σε επενδυτές όπως η BlackRock, η οποία κατέχει μερίδιο 50% από το 2018. Βασικοί μέτοχοι όπως η Investec Wealth (7,5%) και η Asset Value Investors (6,2%) αρχίζουν να αμφιβάλλουν για τη σοφία της επένδυσης στην εταιρεία.

Ο Mercuriades είναι πρώην στέλεχος της μουσικής, ο οποίος εργάστηκε με βαριά ονόματα του κλάδου, όπως Beyoncé και Guns N' Roses, προτού ξεκινήσει τη Hipgnosis. Πριν από την πανδημία, το εγχείρημα προσέλκυσε τραγουδοποιούς καθώς και επενδυτικά κεφάλαια από μια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων χαμηλού κινδύνου που απέδιδε μερίσματα. Όταν οι περιοδείες έπρεπε να αναβληθούν και να ακυρωθούν λόγω της έκτακτης υγειονομικής ανάγκης, η πώληση μουσικών δικαιωμάτων έμοιαζε με μια σοφή επιχειρηματική κίνηση.

Σκοτεινά σύννεφα απειλούν σήμερα αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο που επικεντρώνεται στην απόκτηση πνευματικών δικαιωμάτων. Τα πνευματικά δικαιώματα τραγουδιών είναι απρόβλεπτα, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ακριβή τιμολόγηση των δικαιωμάτων τραγουδιών. Η Hipgnosis βρίσκεται τώρα σε διαμάχη με τους μετόχους για την αναπροσαρμογή της αξίας του μουσικού της καταλόγου για μελλοντικές πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων.

Νέοι παίκτες

Η απόκτηση δικαιωμάτων σε δημοφιλή τραγούδια δεν ήταν ένα προσοδοφόρο περιουσιακό στοιχείο, ειδικά στις τιμές που πλήρωσε η Hipgnosis. Ωστόσο, αυτό δεν έχει αποτρέψει νέους παίκτες από το να έρθουν και να αλλάξουν το παιχνίδι. Η JKBX, μια νεοσύστατη επιχείρηση που υποστηρίζεται από το Spotify, διερευνά μια παρόμοια ιδέα με μια ανατροπή. Με την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), η εταιρεία προσφέρει δικαιώματα που αντιπροσωπεύουν μερίδιο των πνευματικών δικαιωμάτων μεμονωμένων τραγουδιών. Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να αγοραστούν και να πωληθούν στην πλατφόρμα. Το «Counting Stars» της One Republic είναι ένα από τα πιο ακριβά τραγούδια στην JKBX, με τιμή διαπραγμάτευσης πάνω από 31 δολάρια ανά μετοχή και απόδοση 4,17% (με βάση τα κέρδη από τα πνευματικά δικαιώματα το 2022 και την τρέχουσα τιμή της μετοχής)!

Ένας άλλος νέος παίκτης είναι το Labelcoin, το οποίο εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με μια ιδέα παρόμοια με το JXBX. Το Labelcoin στοχεύει στον εκδημοκρατισμό αυτού του τύπου επένδυσης για μικρούς επενδυτές μέσω μιας εφαρμογής για κινητά, παρόμοια με την εφαρμογή SongVest που κυκλοφόρησε το 2021. Στόχος της εταιρείας είναι να καταπολεμήσει τη «φτώχεια των καλλιτεχνών» με την άντληση κεφαλαίων αντί της πώλησης πνευματικών δικαιωμάτων σε επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Και οι δύο εταιρείες φέρουν σημαντικά δανειακά βάρη. Η Round Hill Music στο Λονδίνο, η οποία έχει ένα μοντέλο παρόμοιο με αυτό της Hipgnosis, πούλησε μέρος του καταλόγου της πέρυσι για να διαχειριστεί το χρέος της ύψους 108 εκατ. λιρών (135 εκατ. δολαρίων). Η εταιρεία βρίσκεται σήμερα σε συζητήσεις για εξαγορά από επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων, παρά την αύξηση των εσόδων της κατά 32% το 2022.

Στις 26 Απριλίου, η Hipgnosis αντιμετωπίζει μια κρίσιμη ψηφοφορία των μετόχων για το μέλλον των μουσικών καταλόγων της. Μέχρι τότε, φαίνεται ότι τα κεφάλαια αυτά θα συνεχίσουν… να τραγουδούν τα μπλουζ.



