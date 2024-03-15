Πιο κοντά η χαλάρωση των επιτοκίων - Πώς θα κινηθούν οι κεντρικές τράπεζες

Στο τέλος του πλησιάζει ο κύκλος της σφιχτής νομισματικής πολιτικής και μετά από σχεδόν δύο χρόνια συναπτών αυξήσεων επιτοκίων, που σε ορισμένες περιοχές τα έφεραν σε ιστορικό υψηλό, αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα η χαλάρωση. Όσο ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αξιωματούχων.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Economist Intelligence Unit, τα επιτόκια αναμένεται μεν να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα φέτος, αλλά θα υπάρξει κάποια ήπια πτώση σε σύγκριση με το 2023. Εξαιρέσεις στην πορεία που ακολούθησαν στη νομισματική πολιτική την τελευταία διετία αποτέλεσαν η Κίνα και η Ιαπωνία, αν και στην περίπτωση της δεύτερης δόθηκε ήδη σήμα για μείωση των επιτοκίων είτε την επόμενη εβδομάδα είτε τον Απρίλιο.

ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Fed επανέλαβε πρόσφατα ότι αναμένει χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, εφόσον τα στοιχεία για τον πληθωρισμό είναι ευνοϊκά. Απέφυγε όμως να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα. Αυτή τη στιγμή, ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της κεντρικής τράπεζας ανέρχεται στο 2,4%, δηλαδή άνω του στόχου για 2%. Τα επιτόκια διαμορφώνονται σε εύρος διακύμανσης 5,25-5,5% και οι αγορές «ποντάρουν» ότι η πρώτη μείωση θα γίνει τον Ιούνιο κατά 25 ποσοστιαίες μονάδες βάσης.

Ευρωζώνη

Την περασμένη εβδομάδα, η ΕΚΤ διατήρησε σταθερό το επιτόκιο δανεισμού στο επίπεδο-ρεκόρ του 4%, επισημαίνοντας ότι οι μειώσεις δεν πρόκειται να ξεκινήσουν πριν τον Ιούνιο. Η κεντρική τράπεζα αναγνώρισε ότι ο πληθωρισμός επιβραδύνεται ταχύτερα από το προσδοκώμενο, εξού και χαμήλωσε τις προβλέψεις της για την Ευρωζώνη από 2,7% στο 2,3% φέτος, το οποίο όμως εξακολουθεί να είναι υψηλότερα του στόχου για 2%.

Ελβετία

Ο πληθωρισμός στην Ελβετία ανήλθε στο 1,2% τον Φεβρουάριο σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, δηλαδή στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν δυόμισι χρόνια. Τα στοιχεία αυτά έδωσαν ελπίδες για πρώτη μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της ερχόμενης εβδομάδας. Αυτή τη στιγμή, το επιτόκιο αναφοράς ανέρχεται στο 1,75% και ο στόχος για τον πληθωρισμό τίθεται μεταξύ 0 και 2%. Οι αγορές δίνουν πιθανότητες τουλάχιστον 40% για μείωση 25 ποσοστιαίων μονάδων βάσης τον Μάρτιο.

Καναδάς

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Καναδά δήλωσε πριν μερικές ημέρες ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξετάζεται το σενάριο μείωσης των επιτοκίων. Ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε στο 2,9% τον Ιανουάριο σε ετήσια βάση. Πρόκειται για σημαντική πτώση από το 3,4% του Δεκεμβρίου και εμπίπτει στον στόχο μεταξύ 1 και 3% της κεντρικής τράπεζας.

Τουρκία

Η κεντρική τράπεζα της γειτονικής, η οποία εδώ και μερικούς μήνες έχει κάνει στροφή 180 μοιρών στην προσέγγισή της στη νομισματική πολιτική, διατήρησε σταθερό το επιτόκιο αναφοράς στο 45% τον Φεβρουάριο, κλείνοντας έτσι τον κύκλο της σύσφιγξης έπειτα από οκτώ συναπτές αυξήσεις. Ο πληθωρισμός στη χώρα ανέρχεται τώρα στο 65% και πολλοί αναμένουν ότι το επιτόκιο θα διατηρηθεί αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024.

Ιαπωνία

Ιδιάζουσα είναι η περίπτωση της Ιαπωνίας, όπου η κεντρική τράπεζα αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια σε αντίθεση με πολλές άλλες κεντρικές τράπεζες στον κόσμο. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, πρόκειται να ανεβάσει τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2007, ανατρέποντας την πορεία της ανορθόδοξης νομισματικής πολιτικής που ακολουθεί. Σημειώνεται πως καίριος παράγοντας για την επίτευξη του πληθωριστικού στόχου του 2% θεωρείται ο δείκτης διαπραγμάτευσης των μισθών.

Ποιος θα κάνει την πρώτη κίνηση;

Όπως εξήγησε στο CNBC ο επικεφαλής οικονομολόγος στην High Frequency Economics, Carl Weinberg, η πρώτη κεντρική τράπεζα που θα προχωρήσει σε χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής αναμένεται να είναι του Καναδά, διότι ο πληθωρισμός στη χώρα εξαιρώντας τις τιμές κατοικιών ανέρχεται μόλις στο 1,7%. Υποστήριξε επίσης ότι όλες οι τιμές που μπορεί να ελέγξει η κεντρική τράπεζα είναι κάτω από τον στόχο.

Η Morgan Stanley δήλωσε από την πλευρά της ότι οι ασιατικές κεντρικές τράπεζες είναι πιθανό να προχωρήσουν σε μείωση μόνο μετά τη Fed, καθώς ένα ισχυρό δολάριο σημαίνει ότι τα περισσότερα ασιατικά νομίσματα παραμένουν σχετικά ασθενέστερα. Έτσι, το ενδεχόμενο περαιτέρω υποβάθμισης της αξίας τους μπορεί να δημιουργήσει πληθωριστικούς κινδύνους.

Πηγή: moneyreview.gr

