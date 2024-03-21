Κλιματική αλλαγή: Ευθύνεται για εκτόξευση τιμών στα σοκολατένια αυγά φέτος

Με την κλιματική αλλαγή σχετίζεται η αύξηση που θα δουν φέτος το Πάσχα οι καταναλωτές στην τιμή του πασχαλινού αυγού.

Οπως συνοψίζει έρευνα που έφερε στο «φως της δημοσιότητας» το BBC, οι μεγαλύτερες ποσότητες σοκολάτας παρασκευάζονται από κακάο που καλλιεργείται στη Δυτική Αφρική, με τις παραγωγές στα κακαόδεντρα ωστόσο, τα οποία έτσι κι αλλιώς είναι ευάλωτα στις ατμοσφαιρικές αλλαγές, να έχουν υποστεί σοβαρότατες καταστροφές από τους καύσωνες που έπληξαν την περιοχή.

Αναπτύσσονται μόνο σε μια στενή ζώνη γεωγραφικού πλάτους περίπου 20 μοιρών γύρω από τον Ισημερινό, με το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής να συγκεντρώνεται στη Δυτική Αφρική η οποία πλήττεται αδιάκοπα σχεδόν δύο μήνες τώρα από καύσωνες.

Οι υψηλές θερμοκρασίες που σημειώθηκαν, ενδεικτικά, αύξησαν τον ρυθμό εξάτμισης, αφήνοντας τις καλλιέργειες κακάο χωρίς επαρκή υγρασία.

Αλλά η ξηρασία δεν είναι η μόνη «απειλή» για το κακάο.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Ακτή Ελεφαντοστού και η Γκάνα βίωσαν έντονες βροχοπτώσεις.

Η συνολική βροχόπτωση στη Δυτική Αφρική ήταν υπερδιπλάσια από τον μέσο όρο των 30 ετών για την εποχή αυτή. Η υγρασία επέτρεψε την ανάπτυξη μιας μυκητιασικής λοίμωξης, η οποία σάπισε τους κόκκους στα δέντρα.

Η μειωμένη παραγωγή κακάο ως αποτέλεσμα οδήγησε, ενδεικτικά, σε εκτίναξη των τιμών σε σχεδόν 8.500 δολάρια ανά τόνο αυτή την εβδομάδα.

Η τιμή του κακάο έχει τριπλασιαστεί από πέρυσι τέτοια εποχή και διπλασιαστεί μόλις μόλις μέσα σε τρεις μήνες.

Οι παραγωγοί σοκολάτας συνήθως αγοράζουν τους κόκκους μήνες νωρίτερα, αλλά η ραγδαία αύξηση των τιμών αρχίζει τώρα να επηρεάζει τις τιμές στα καταστήματα.

«Πολλές σοκολατοβιομηχανίες έχουν ήδη ανακοινώσει αυξήσεις τιμών. Είμαστε και εμείς μέρος αυτής της ομάδας», δήλωσε ο Martin Hug, της σοκολατοβιομηχανίας Lindt & Spruengli σε αναλυτές νωρίτερα αυτό το μήνα.

Τον Φεβρουάριο, η Mondelez και η Hershey είχαν ήδη προειδοποιήσει ότι η αύξηση των τιμών του κακάο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της τιμής της σοκολάτας.

Φυσικά, οι κατεστραμμένες και μειωμένες παραγωγές είναι πάνω από όλα «δαμόκλειος σπάθη» και για τους μικροκαλλιεργητές που κατα βάση βιοπορίζονται εργαζόμενοι στις καλλιέργειες του.

