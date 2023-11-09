Του Χρυσόστομου Τσούφη

Καμπανάκι κινδύνου για την αύξηση των κόκκινων δανείων χτυπά ο Γιάννης Στουρνάρας. Στην έκθεση του για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ο Γιάννης Στουρνάρας υπογραμμίζει ότι «επιταχύνεται η καθαρή εισροή νέων Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων σε όλα τα χαρτοφυλάκια δανείων» και προειδοποιεί για την επιβάρυνση των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών εξαιτίας των υψηλών επιτοκίων και της επιβράδυνσης της ανάπτυξης

Οι αλλεπάλληλες αυξήσεις επιτοκίων έχουν επιβαρύνει σημαντικά νοικοκυριά κι επιχειρήσεις και αυτό έχει αρχίσει να φαίνεται. Από τον Ιούλιο του 2022 όταν και άρχισε το «επιτοκιακό γαϊτανάκι» το μέσο επιτόκιο στα δάνεια προς τα νοικοκυριά αυξήθηκε 210 μονάδες ή 53% από το 4% στο 6,1%. Μια αύξηση που γίνεται αισθητή περισσότερο στα μακροπρόθεσμα στεγαστικά δάνεια. Πιο συγκεκριμένα :

-Για στεγαστικά δάνεια άνω των 5 ετών η αύξηση είναι 226 μονάδες.

-Για καταναλωτικά δάνεια άνω των 5 ετών η αύξηση είναι 170 μονάδες.

Γι' αυτό και η ΤτΕ σημειώνει ότι στα στεγαστικά δάνεια έχουν αυξηθεί σημαντικά οι δαπάνες για τόκους ως ποσοστό του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.

Τα στοιχεία δείχνουν για το πρώτο 6μηνο του έτους οριακή μείωση των κόκκινων δανείων στο 8,6% από 8,7% στο τέλος του 2022 (12,7δισ€ από 13,2δισ€) και μοιραία παραμένει πολλαπλάσιος του κοινοτικού μέσου όρου που βρίσκεται μόλις στο 1,8% γι'αυτό και ο Γιάννης Στουρνάρα ζητά εντατικοποίηση των προσπαθειών μείωσης τους.

Και οι 4 συστημικές τράπεζες έχουν περιορίσει τα κόκκινα δάνεια σε μονοψήφιο ποσοστό , 1 εξ αυτών βρίσκεται κάτω από το 5%, όμως το μέσο όρο ανεβάζουν οι μικρές και περιφερειακές τράπεζες οι οποίες των οποίων το ποσοστό βρίσκεται στο 44%

Όπως αναμενόταν πιο εύκολα "κοκκινίζουν" τα καταναλωτικά δάνεια τα οποία βρίσκονται σε καθυστέρηση σε ποσοστό 16%. 10% είναι το αντίστοιχο ποσοστό στα στεγαστικά και 7,6% στα επιχειρηματικά.

Από τα κόκκινα επιχειρηματικά , το 27% έχουν δοθεί σε ελεύθερους επαγγελματίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις και ακολουθούν με 12%% οι μικρές και μεσαίες.

Η ανάλυση των στοιχείων δείχνει έκρηξη των ΜΕΔ στην αγροτική δραστηριότητα από 10,3% το Δεκέμβριο στο 29,5% τον Ιούνιο. Ακολουθούν:

Εστίαση με 27,6%

Κατασκευές με 19,9%

Εμπόριο 12,9%

Καταλύματα 10,2%

Μεταποίηση 9,8%

Στον αντίποδα οι κλάδοι που «παράγουν» τα λιγότερα κόκκινα δάνεια είναι η ενέργεια με 0.9% και οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις με 0,7%

1/3 κόκκινα θωρείται αβέβαιης είσπραξης, περίπου 4,2δισ€ και το 34% έχει καταγγελθεί.

1/4 κόκκινα δάνεια βρίσκεται σε καθυστερηση πάνω από έτος κι αυτός είναι άκρως ανησυχητικό από τη στιγμή μάλιστα που το ποσοστό τους έχει αυξηθεί 4 μονάδες σε σχέση με πέρυσι.

Μια ένδειξη κινδύνου αποτελούν τα δάνεια σε καθυστέρηση από 1 έως 90 ημέρες , ένα βήμα πριν χαρακτηριστούν κόκκινα, και τα οποία αυξήθηκαν κατά 32,6%% από 5δισ€ σε 6,2δισ€, μια καθυστέρηση που οφείλεται σύμφωνα με την έκθεση στα επιχειρηματικά δάνεια.

Αρνητικές οι εξελίξεις και στον δείκτη εξυγίανσης – τα δάνεια δηλαδή που «γυρίζουν» από μη εξυπηρετούμενα σε εξυπηρετούμενα – ο οποίος υποχώρησε στο 2,9% από 4% στο τέλος του 2022 ( με το ποσοστό για τα στεγαστικά να είναι στο 6,3%% ενώ για τα επιχειρηματικά μόλις στο 1,4%)

Την ίδια στιγμή ο δείκτης αθέτησης αυξήθηκε στο 0,7% από 0,4% στο τέλος της περσινής χρονιάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.