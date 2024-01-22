Του Χρυσόστομου Τσούφη

Περίπου 770€ ετησίως -όσο δηλαδή μια μέση κύρια σύνταξη αφού σύμφωνα με το σύστημα ΗΛΙΟΣ η μέση κύρια σύνταξη υπολογίζεται σε 792€- χάνουν κατά μέσο όρο οι Ελληνίδες και οι Έλληνες από το γεγονός ότι το ασφαλιστικό μας σύστημα ΔΕΝ είναι κεφαλαιοποιητικό αλλά αναδιανεμητικό.

Δηλαδή οι τρέχουσες παροχές και οι συντάξεις χρηματοδοτούνται από τις εισφορές των εργαζομένων και την τυχόν διαφορά - που στην Ελλάδα είναι μεγάλη - την καλύπτει το κράτος, και όχι από την κεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών εισφορών.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της μελέτης για το συνταξιοδοτικό που εκπόνησησε το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών με το Ευρωπαϊκό δίκτυο Epicenter.

Μόλις από το 2022 η Ελλάδα απέκτησε κεφαλαιοποιητικό σύστημα, το οποίο όμως αφορά μόνο την επικουρική ασφάλιση και η συμμετοχή είναι υποχρεωτική για τους εργαζόμενους που μπήκαν στην αφορά εργασίας από την πρωτοχρονιά του ίδιου έτους ενώ όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι κάτω των 35 ετών τότε θα μπορούσαν να ενταχθούν προαιρετικά. Παρέμβαση που η μελέτη χαρακτηρίζει άτολμη και χαμένη ευκαιρία.

Με το τρέχον σύστημα και δεδομένου του δημογραφικού προβλήματος ταυτόχρονα με αυτό της έλλειψης εργατικών χεριών, ο κρατικός προϋπολογισμός χρειάζεται να εισφέρει περίπου τα μισά χρήματα που απαιτούνται κάθε χρόνο για την πληρωμή παροχών και συντάξεων. Και παρότι με τις προσπάθειες στην εποχή των 3 μνημονίων η κρατική συμβολή υποχώρησε ως ποσοστό του ΑΕΠ, εντούτοις εξακολουθεί να βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τον κοινοτικό μέσο όρο.

Σύμφωνα με την μελέτη ο μέσος όρος των κεφαλαίων που διοχετεύτηκαν σε κεφαλαιοποιητικά ταμεία συνταξιοδότησης ( ιδιωτικά προφανώς) στην Ελλάδα τη δεκαετία 2012-2021 δεν ξεπέρασε ούτε το 1% του ΑΕΠ όταν ο μέσος όρος των ευρωπαϊκών κρατών είναι στο 29%. Φυσικά η Ελλάδα είναι ουραγός σε μια λίστα που στις πρώτες θέσεις κυριαρχούν οι Σκανδιναβικές χώρες με το αντίστοιχο ποσοστό στη Δανία να αγγίζει το 210% του ΑΕΠ. Ακολουθούν Ολλανδία, Σουηδία, Φινλανδία και Ιρλανδία. Διόλου τυχαία τα συνταξιοδοτικά συστήματα των χωρών αυτών, στην πλειονότητα των αναλύσεων θεωρούνται τα καλύτερα και τα πιο βιώσιμα στον πλανήτη.

Εάν ο κεφαλαιοποιητικός πυλώνας ήταν τόσο ανεπτυγμένος στην Ελλάδα όσο στις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ , θα μπορούσε να αποδίδει κάθε χρόνο περίπου 3% του ΑΕΠ ή περίπου 6,5δισ€ γεγονός που μεταφράζεται στην απώλεια των 770€ ετησίως.

Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν κι άλλες χώρες με παρόμοιο με εμάς συνταξιοδοτικό :

Γερμανία : -1600€/ετησίως

Γαλλία : -1300€/ετησίως

Ιταλία : 1.100€/ετησίων

Στον αντίποδα στη Δανία το κατά κεφαλήν κέρδος είναι 3.500€ το χρόνο

Σε αυτό το πλαίσιο το ΚΕΦΙΜ προτείνει την υποχρεωτική μεταφορά όλων εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ατομικούς επενδυτικούς λογαριασμούς με ταυτόχρονη απελευθέρωση της επικουρικής ασφάλισης από το κρατικό μονοπώλιο ώστε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Επιπλέον τάσσεται υπέρ της χαλάρωσης των περιορισμών στη νόμιμη μετανάστευση.

Πηγή: skai.gr

