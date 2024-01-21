Τρία κερδοφόρα έτη συμπλήρωσε η χρηματιστηριακή αγορά, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 59,85%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγορά στην τριετία αυξήθηκε κατά 34,203 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 87,888 δισ. ευρώ από 55,865 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη του 2020, ενώ οι εισηγμένες επιχειρήσεις άντλησαν από το Χρηματιστήριο της Αθήνας στο ίδιο διάστημα 11 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύεται 61,42% και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης 103,26%, ενώ ο Τραπεζικός δείκτης υπεραποδίδει με κέρδη 104,56%.

Οι μέσες συναλλαγές το 2023 διαμορφώθηκαν στα 111 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 50% έναντι του 2022 που ο τζίρος ήταν στα 74 εκατ. ευρώ, με την αγορά να αποκτά βάθος, ενώ ο μέσος τζίρος του 2021 ήταν στα 70,8 εκατ. ευρώ και το 2020 ήταν στα 64,5 εκατ. Δηλαδή μέσα στην τελευταία τριετία οι μέσες συναλλαγές αυξήθηκαν κατά 72%.

Στήριγμα στην αγορά την τελευταία τριετία έδωσαν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, πολύ υψηλότεροι σε σχέση με την Ευρωζώνη, η καλή πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών, η πολιτική σταθερότητα, η καλή πορεία των μεγεθών των εισηγμένων εταιρειών, η επαναφορά στην κανονικότητα των τραπεζών , αλλά και οι προσδοκίες της αγοράς για την επανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση. την τελευταία τριετία, τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνουν οι οι μετοχές της Mytilineos (+208,40%), της Εθνικής (+178,20%), της Eurobank (+178,07%), της Aegean (+142,51%), Motor Oil (+101,36%), της Jumbo (+76,80%),της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+67,01%), της Quest (+64,42%), της Alpha Bank (+61,32%), της Τιτάν (+56,11%) και της ΔΕΗ (+50,21%). Μικρότερη άνοδο σημειώνουν οι τίτλοι του ΟΠΑΠ (49,62%), της Ελλάκτωρ (+47,83%), της Viohalco (+40,64%), των ΕΛΠΕ (+34,81%), της Τέρνα Ενεργειακή (+20,45%), του ΟΛΠ (+18,97%) και της Elvalhalcor (+8,82%), ενώ σταθερή ήταν η μετοχή της Coca Cola HBC. Αντιθέτως απώλειες καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-11,35%), της Σαράντης (-10,37%), της Lamda (-4,79%) και του ΟΤΕ (-3,03%)

Η πορεία του Χ.Α ανά έτος

Με κέρδη 10,43% έκλεισε το 2021 για τη Χρηματιστηριακή αγορά, ανακτώντας σχεδόν το χαμένο έδαφος του 2020 (-11,75%), ενώ η συνολική αξία των μετοχών αυξήθηκε κατά 12,227 δισ, ευρώ, στα 66,092 δισ., ευρώ , έπειτα από μείωση 7,8 δισ. ευρώ το 2020.

Οι εισηγμένες επιχειρήσεις άντλησαν από το Χρηματιστήριο της Αθήνας το 2021, μέσω αυξήσεων κεφαλαίων και εκδόσεων εταιρικών ομολόγων, 7,9 δισ. ευρώ, ποσό που είναι το υψηλότερο της τελευταίας πενταετίας.

Από τις μεγάλες εκδόσεις, σημειώνουμε την αύξηση κεφαλαίου κατά 2,36 δισ. ευρώ της Πειραιώς (μετατροπή CoCos) και την αύξηση κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση 1,38 δισ. ευρώ, όπως και την αύξηση κεφαλαίου κατά 1,35 δισ. ευρώ της ΔΕΗ, καθώς και την αντίστοιχη κατά 800 εκατ. ευρώ της Alpha Bank.

Στα εταιρικά ομόλογα ξεχώρισαν 5 νέες εκδόσεις (Motor Oil με 200 εκατ. ευρώ, Προντέα ΑΕΕΑΠ με 300 εκατ. ευρώ, Costamare με 100 εκατ. ευρώ και CPLP Shipping Holding με 150 εκατ. ευρώ και ElvalHalcor με 250 εκατ. ευρώ).

Παρά την πίεση από την πανδημία και το αδύναμο ξεκίνημα της χρονιάς οι εισηγμένες πέτυχαν την ολική επαναφορά στα κέρδη και την δραστηριότητα τους.

Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε ετήσια κέρδη σε ποσοστό 10,78%, μετά από απώλειες 41,37% που είχε σημειώσει το 2020, καθώς οι τράπεζες έδειχναν σημάδια επιστροφής στην κανονικότητα με μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Κόντρα στις "αρκούδες" κινήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών το 2022 και κατάφερε σε μια δύσκολη συγκυρία να "αντισταθεί" στον πόλεμο στην Ουκρανία, τον διεθνή πληθωρισμό, την αύξηση επιτοκίων, την ενεργειακή κρίση και να διαφοροποιηθεί θετικά από τις άλλες ανεπτυγμένες αγορές του πλανήτη κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από το 1990.

Το ελληνικό χρηματιστήριο όχι μόνο έπαιξε ισχυρή "άμυνα", παρουσιάζοντας καλύτερη εικόνα από τις διεθνείς αγορές σε έναν δύσκολο διεθνές περιβάλλον, αλλά στο τέλος έκλεισε σε θετικό έδαφος, με ετήσια άνοδο 4,08%, όταν οι μεγάλοι διεθνείς δείκτες υποχώρησαν σημαντικά (S&P -19% Nasdaq -33%, Dow Jones-9%, DAX-30 -12% ).

Το ελληνικό χρηματιστήριο, βρήκε στηρίγματα κυρίως στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, στα αποτελέσματα-ρεκόρ που καταγράφουν οι εισηγμένες εταιρείες και στην... επιστροφή των τραπεζών. Μετά από πολλά χρόνια οι Τράπεζες θα είναι κερδοφόρες, με μονοψήφια NPEs.

Ο Τραπεζικός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 11,42%. Το 2022 αντλήθηκαν από εισηγμένες εταιρείες συνολικά 1.094 εκ. ευρώ.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε το 2023 με υψηλά κέρδη 39,08%, συμπληρώνοντας την τρίτη συνεχόμενη χρονιά ανόδου και βρέθηκε στην κορυφή των αποδόσεων παγκοσμίως. Κέρδισε το "χάλκινο" μετάλλιο παγκοσμίως κλείνοντας πίσω από τον ρωσικό δείκτη MOEX και τον Nasdaq.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 22,026 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 87,888 δισ. ευρώ.

Το 2023 αντλήθηκαν από εισηγμένες εταιρείες συνολικά Euro2.044 εκατ. μέσω του χρηματιστηρίου.

Η σημαντική άνοδο των τιμών των μετοχών συνοδεύτηκε και από αύξηση της αξίας των συναλλαγών, με τις μέσες ημερήσιες συναλλαγές να διαμορφώνονται στα 111 εκατ. ευρώ, σχεδόν 50% υψηλότερα από πέρυσι. Ο Τραπεζικός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 65,73%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών αυξήθηκε κατά 7,889 δισ. ευρώ.

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ

2023 +39,08%

2022 +4,08%

2021 +10,43%

2020 -11,75%

2019 +49,47%

2018 -24,74%

2017 +24,66%

2016 +1,95%

2015 -23,58%

2014 -28,94%

2013 +28,06%

2012 +33,43%

2011 -51,88%

2010 -35,62%

2009 +22,93%

2007 +17,86%

2006 + 19,93%

2004 +31,5%

2003 +23,10%

2002 +29,5%

2001 -32,5%

2000 -23,5%

1999 -38,8%

1998 +102,2%

1997 +85.1%

1996 +58,5%

1995 +2,1%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.