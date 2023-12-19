Κ. Χατζηδάκης: Ποτέ άλλοτε δεν δόθηκαν στη χώρα τόσα χρήματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας – Πόροι 3,4 δισ. ευρώ από το ΤΑΑ και το νέο ΕΣΠΑ

«Ποτέ άλλοτε στην Ελλάδα δεν δόθηκαν στην αγορά τόσα χρήματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας» σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας χθες στο συνέδριο Digital Economy Forum Shaping Greece's Digital Future του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως τόνισε, «τα χρήματα αυτά όχι μόνο θα ενισχύσουν τις επιχειρήσεις του κλάδου πληροφορικής και νέων τεχνολογιών. Αλλά, και ανεξάρτητα από το αν αφορούν μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, θα μείνουν εδώ: για περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, για περαιτέρω δημιουργία θέσεων εργασίας, για να οδηγήσουν την Ελλάδα πιο ψηλά».

Σύμφωνα με τον υπουργό, «η χώρα βρίσκεται εν μέσω δύο παράλληλων και αλληλένδετων ψηφιακών μετασχηματισμών: του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δημοσίου και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Οικονομίας».

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε πως καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή παίζουν οι ευρωπαϊκοί πόροι, τόσο του ΕΣΠΑ όσο και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) που συνολικά ανέρχονται σε περίπου 3,4 δισ. ευρώ. Είναι ενδεικτικό πως, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι ο δεύτερος σημαντικότερος πυλώνας στο ΤΑΑ με 69 έργα ενταγμένα και με συνολικό προϋπολογισμό 2,39 δισ. ευρώ. Παράλληλα, στο νέο ΕΣΠΑ 2021- 2027 έχει προβλεφθεί αυξημένος αρχικός προϋπολογισμός που προσεγγίζει ήδη το 1 δισ. ευρώ με στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων, κυρίως των ΜμΕ στο ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Παρουσιάζοντας τις δράσεις και πρωτοβουλίες που προωθεί η κυβέρνηση, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι ο «ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι ούτε δεξιά ούτε αριστερή ούτε κεντρώα πολιτική! Αντίθετα είναι μία συνειδητή επιλογή προόδου που κάνουμε!».

Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημοσίου

Αναφερόμενος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης, ο υπουργός σημείωσε πως πρόκειται για μία προσπάθεια που ξεκίνησε από το 2019, επιταχύνθηκε λόγω της πανδημίας και εξελίσσεται γοργά «οδηγώντας τη χώρα μας από την ψηφιακή καθυστέρηση στην ψηφιακή πρωτοπορία!». Παρουσίασε, δε, την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο τρίπτυχο:

1. Βελτίωσης της σχέσης πολίτη- Δημοσίου: Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε σε μία σειρά από πρωτοβουλίες με κορυφαία την ίδρυση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το 2019 που οδήγησε στην ύπαρξη σήμερα 1.600 ψηφιοποιημένων υπηρεσιών του Δημοσίου καθώς σε δράσεις όπως η τηλεκπαίδευση, ο καθολικός εμβολιασμός, το 112, η Ψηφιακή ανανέωση διπλωμάτων οδήγησης, οι νέες ταυτότητες και η ψηφιακή εφαρμογή υγείας MyHealth. Ειδική αναφορά έκανε:

στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ: Μέσα σε 2,5 χρόνια προστέθηκαν δεκάδες νέες ψηφιακές υπηρεσίες όπως τα ηλεκτρονικά ραντεβού, το Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας, τα ψηφιακά ΚΕΠΑ και το ψηφιακό κέντρο εξυπηρέτησης των πολιτών 1555,

στις προσπάθειές για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών όπως προβλέπεται στον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο: υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τιμολόγια, καθολική επέκταση του MyDATA, υποχρεωτική δυνατότητα για πληρωμές μέσω IRIS.

2. Στις εσωτερικές διαδικασίες του Δημοσίου: Ο υπουργός μίλησε, ανάμεσα σε άλλα, για πρωτοβουλίες όπως:

Η αξιοποίηση των ανοιχτών δεδομένων για τον ανασχεδιασμό λειτουργιών και διαδικασιών του Δημοσίου. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η μεταφορά των δεδομένων του κράτους cloud -στο υπολογιστικό νέφος.

Η προώθηση της διαλειτουργικότητας. Ένα τέτοιο παράδειγμα δράσης είναι η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας του ΓΕΜΗ με συστήματα άλλων φορέων, όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, ο ΕΦΚΑ, η ΑΑΔΕ, το Μητρώο Πολιτών.

Το πρώτο κυβερνητικό σύστημα επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Resource Planning) του gov ERP που υλοποιείται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την παρακολούθηση των μεγεθών της ελληνικής οικονομίας μέσω δημοσιονομικών αναφορών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης: «Το γνωρίζατε ότι το 11% των κορυφαίων ευρωπαίων ερευνητών στην Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν φοιτήσει σε ελληνικό πανεπιστήμιο; Αν προσθέσει κανείς και το οικοσύστημα εταιρειών στην Τεχνητή Νοημοσύνη που ήδη αναπτύσσεται στη χώρα μας, θα έλεγα ότι διαθέτουμε ορισμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα» ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, υπενθυμίζοντας την σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής υπό τον πρωθυπουργό με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων καθώς και την έναρξη λειτουργίας του ψηφιακού βοηθού mAIgov που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Microsoft. Σημειώνεται πως τις πρώτες δύο ώρες λειτουργίας του mAIgov κατατέθηκαν πάνω από 4.000 ερωτήσεις πολιτών.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός της οικονομίας

Μιλώντας για τη μετάβαση της οικονομίας στο ψηφιακό μέλλον, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε πως ο ψηφιακός κλάδος της χώρας αριθμεί περισσότερες από 4.500 επιχειρήσεις, 260.000 εργαζομένους και κύκλο εργασιών άνω των 13 δισ. ευρώ ενώ, όπως είπε, έχει μπει στον διεθνή επενδυτικό χάρτη. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στις επενδύσεις ξένων κολοσσών στην Ελλάδα, όπως η Microsoft, η Google και η Amazon τονίζοντας πως οι αυξημένες επενδύσεις από το εξωτερικό μεγάλων ομίλων οφείλονται στο γεγονός ότι:

συντελείται ένας ριζικός ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημοσίου, η Ελλάδα σταθερά αναβαθμίζει τις ψηφιακές της υποδομές, η κυβέρνηση τα τελευταία τεσσεράμισι χρόνια έχει δημιουργήσει ένα φίλο-επιχειρηματικό και φιλο-επενδυτικό περιβάλλον, με τη μείωση των φόρων και εισφορών, την απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών και την προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

«Αυτή είναι μία προσπάθεια που είμαστε αποφασισμένοι να εντείνουμε» τόνισε ο κ. Χατζηδάκης και αναφέρθηκε σε ορισμένες δράσεις, οι οποίες θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας:

Δράσεις για τη δημιουργία περισσότερων διεθνώς ανταγωνιστικών εταιρειών τεχνολογίας που θα δημιουργούν περισσότερες και ποιοτικότερες θέσεις εργασίας. Ανάμεσα στις δράσεις, ο υπουργός σημείωσε τις πρωτοβουλίες όπως:

το πρόγραμμα «Δανείων Ψηφιακής Αναβάθμισης» που διατίθεται μέσω του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Συγχρηματοδοτήσεων (Business Growth Fund) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με πόρους που χρηματοδοτούνται από το ελληνικό δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στόχος είναι η παροχή ευνοϊκών δανείων επενδυτικού σκοπού προς ΜμΕ, με διετή μερική επιδότηση επιτοκίου και άτοκο το 40% του κεφαλαίου προκειμένου οι επιχειρήσεις να υλοποιήσουν επενδυτικά έργα ψηφιοποίησης και ψηφιακής αναβάθμισης των εργασιών τους.

το πρόγραμμα «Q-Equity» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω του οποίου θα επενδυθούν 400 εκατ. ευρώ σε νέα επενδυτικά κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών που στοχεύουν στην ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας μέσω επενδύσεων, κινητοποιώντας τουλάχιστον ισόποσα ιδιωτικά κεφάλαια.

2. Upskilling & reskilling: Με στοχευμένες παρεμβάσεις παρέχονται τα απαραίτητα εργαλεία στους εργαζόμενους σε μία διαρκώς μεταβαλλόμενη οικονομία ενώ και οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στο εργατικό δυναμικό που έχουν ανάγκη. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα πιλοτικά προγράμματα της ΔΥΠΑ σε συνεργασία με κολοσσούς όπως η Amazon, η Google, η Cisco και η Microsoft με ειδική έμφαση στις πράσινες και τις ψηφιακές τεχνολογίες. «Συνολικότερα μέσα από τις δράσεις μας για την κατάρτιση στόχος μας είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ.

Με προγράμματα που θα ωφελήσουν πάνω από 700.000 εργαζομένους και ανέργους τα επόμενα χρόνια! Πρόσφατα ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης 150.000 ανέργων και εργαζομένων που ξεκινήσαμε την προηγούμενη τετραετία», ανέφερε ο υπουργός.

3. Προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού για ΜμΕ: Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Χατζηδάκης στις ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις μέσω από πρωτοβουλίες, όπως η πρόσφατη που αφορά στην ενίσχυση 368 μικρομεσαίων επιχειρήσεων πληροφορικής και τεχνολογίας για να αναπτύξουν νέα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες με προϋπολογισμό 145 εκατ. ευρώ.

«Τεσσεράμισι χρόνια ψηφιακής προόδου για τη χώρα μας αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάζει! Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε αυτήν την προσπάθεια έτσι ώστε η Ελλάδα να τρέξει με ακόμη μεγαλύτερες ταχύτητες στην ψηφιακή εποχή!», κατέληξε ο υπουργός.

