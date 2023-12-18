Ανοδος στις τιμές των ομολόγων, πολύ κοντά στο όριο του 1%

Εντονα ανοδικές τάσεις επικρατούν σήμερα στη δευτερογενή αγορά ομολόγων με αποτέλεσμα η απόδοση του 10ετούς τίτλου να υποχωρήσει στη διάρκεια της ημέρας έως το 3,16%, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2022.

Η σχετικά καλύτερη απόδοση των ελληνικών ομολόγων έχει ως αποτέλεσμα να περιορίζεται καθημερινώς το περιθώριο έναντι των (10ετών) γερμανικών ομολόγων, το οποίο μάλιστα βρίσκεται πολύ κοντά από το να υποχωρήσει κάτω από το όριο του 1%.

Η ζήτηση στην αγορά τροφοδοτείται -όπως έχουμε προαναφέρει- από επικείμενη συμμετοχή των ελληνικών ομολόγων σε διεθνείς επενδυτικούς δείκτες, όπως για παράδειγμα ο Bloomberg Ιndex, από την αρχή του νέου έτους.

Σημειώνεται ότι η Bloomberg Index Services δήλωσε νωρίτερα αυτό τον μήνα ότι θα επαναφέρει την Ελλάδα στους κορυφαίους δείκτες αναφοράς παγκόσμιου χρέους από την 1η Ιανουαρίου. Οι στρατηγικοί αναλυτές τής Citigroup εκτιμούν ότι τα ομόλογα της χώρας θα αποτελούν το 1,1% του δείκτη Euro Treasury του Bloomberg μετά την ένταξή της.

Μετά και τη σημερινή υποχώρηση της απόδοσης του 10ετούς ομολόγου, το κόστος δανεισμού για την Ελλάδα διαμορφώνεται σε επίπεδα πλησίον της Ισπανίας (η απόδοση του 10ετούς ισπανικού ομολόγου κυμαίνεται στο 3,05%), ενώ είναι σταθερά χαμηλότερο εκείνου της Ιταλίας (3,76%).

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους αναμένεται κατά τα ειωθότα να ανακοινώσει έως το τέλος της εβδομάδας την στρατηγική του για την χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου για το 2024.

Παράλληλα το Δημόσιο σχεδιάζει να προχωρήσει σε ακόμη μία πρόωρη αποπληρωμή μέρους των δανείων που έχουν χορηγηθεί στη χώρα στο πλαίσιο των Μνημονίων. Παράλληλα, στα σχέδια της κυβέρνησης είναι να μειώσει και το μαξιλάρι ρευστότητας που δημιουργήθηκε την περίοδο της κρίσης για να βεβαιώσει τις αγορές ότι η χώρα έχει αρκετά χρήματα για το χρέος της. Αυτό το «μαξιλάρι» θα είναι γύρω στα 30 δισ. δολάρια στις αρχές του 2024 και αναμένεται να μειωθεί μέσα στην επόμενη χρονιά

Όπως αναφέρει σήμερα το Bloomberg, το Δημόσιο πρόκειται να δανειστεί με εκδόσεις ομολόγων 8 έως 10 δισ. ευρώ το 2024 για να καλύψει τις χρηματοδοτικές του ανάγκες και για να μειώσει το απόθεμα των εντόκων γραμματίων (σ.σ ανέρχεται σε περίπου 11 δισ. ευρώ) κατά 2 δισ. ευρώ.

Το διεθνές πρακτορείο υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα έχει ήδη αναβαθμιστεί από τους οίκους αξιολόγησης Fitch Ratings και S&P και η οικονομία της αναπτύσσεται με ταχύτερο ρυθμό απ' ό,τι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ σχεδιάζει την πρόωρη αποπληρωμή δανείων και την επόμενη χρονιά

Στη δευτερογενή αγορά ομολόγων, σήμερα, και πιο συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της Ελλάδος καταγράφηκαν συναλλαγές 28 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 12 εκατ .ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,15% από 3,19% που έκλεισε την Παρασκευή, έναντι 2,07% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,08%.

Στην αγορά συναλλάγματος ανοδικά κινείται το ευρώ έναντι του δολαρίου με αποτέλεσμα, το απόγευμα, το ευρωπαϊκό νόμισμα να διαπραγματεύεται στα 1,0924 δολ. από το επίπεδο των 1,0898 δολ. που άνοιξε η αγορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.