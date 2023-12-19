Αναρτήθηκαν σήμερα οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και αποκλειομένων του νέου διαδικτυακού προγράμματος κατάρτισης με τίτλο «Cloud Practitioner Essentials AWS» στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ (ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις»). Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης από την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00 μέχρι την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου και ώρα 23:59, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΥΠΑ (e-servives), με κωδικούς TaxisNet ή με κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΔΥΠΑ, στη διεύθυνση:

https://eservices.oaed.gr/pls/apex/

Όσοι υποψήφιοι καταθέτουν ένσταση, οφείλουν να αναφέρουν την ακριβή αιτιολογία της ένστασης και να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας με ηλεκτρονική σάρωση σχετικά δικαιολογητικά. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας ΔΥΠΑ - Amazon Web Services (AWS) με στόχο την ανάληψη κοινών δράσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας. Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 8 εκπαιδευτικών ωρών, προσφέρεται δωρεάν από την AWS, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενώ η υλοποίησή του θα πραγματοποιηθεί μέσω του επίσημου εκπαιδευτικού φορέα για την Ελλάδα OTE Academy (Amazon Training Partner).

Το περιεχόμενο αφορά στις έννοιες του AWS Cloud, τις υπηρεσίες AWS, την ασφάλεια, την αρχιτεκτονική, την τιμολόγηση και την υποστήριξη για να οικοδομηθούν οι απαιτούμενες γνώσεις για την πιστοποίηση και τη σταδιοδρομία στον τομέα του υπολογιστικού νέφους (cloud computing). Στους συμμετέχοντες θα απονεμηθεί βεβαίωση παρακολούθησης έπειτα από την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ https://www.dypa.gov.gr

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.