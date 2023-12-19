Του Χρυσόστομου Τσούφη

Δεν έχει προλάβει ακόμη να στεγνώσει το μελάνι από το μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, και στο υπουργείο εργασίας έχουν ήδη αρχίσει να μελετούν τις επόμενες κινήσεις τους.



Αυτή τη φορά , σύμφωνα και με τον Άδωνι Γεωργιάδη, το ενδιαφέρον του υπουργείου θα επικεντρωθεί στους συνταξιούχους με άθροισμα κύριων συντάξεων άνω των 1400€ η οποίοι τα τελευταία 13 χρόνια, από το 2010, είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν τη λεγόμενη εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Η ειδική αυτή εισφορά – που φέρνει κάθε χρόνο στα δημόσια ταμεία περίπου 500εκατ€ - επιβάλλεται σε περίπου 1εκατομμύριο συνταξιούχους με συντελεστές 3% έως 14% έχει όμως την ...παγκόσμια πρωτοτυπία ότι επιβάλλεται στο σύνολο της σύνταξης.



Στο επόμενο νομοσχέδιο του υπουργείου εργασίας που αναμένεται να έχει ψηφιστεί στο πρώτο τρίμηνο του 2024, αυτό αλλάζει και οι συντελεστές θα εφαρμόζονται όχι στο σύνολο της σύνταξης αλλά στο υπερβάλλον των 1400€ ποσό το οποίο κι αυτό θα χωριστεί σε κλιμάκια. Η κράτηση δηλαδή θα εφαρμόζεται σε πολύ μικρότερο ποσό, και το νέο σύστημα όπως λένε στο υπουργείο εργασίας θα είναι δικαιότερο κι αναλογικότερο. Στο τέλος τέλος οι συνταξιούχοι θα καταλήγουν να πληρώνουν λιγότερο παρά το γεγονός ότι ο μικρότερος συντελεστής αναμένεται να είναι αρκετά μεγαλύτερος από τον τωρινό 3%. Για τις ανάγκες του...πονήματος θα χρησιμοποιήσω στα παραδείγματα ως ελάχιστο συντελεστή κρατήσεων αυτόν που χρησιμοποίησε ο ίδιος ο υπουργός εργασίας μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ και τον Γιώργο Αυτιά.



Με βάση τα ισχύοντα η κλίμακα της ΕΑΣ προβλέπει:



Εισφορά Σύνταξη

3% 1.400€-1.700€

6% 1.701€-2.000€

7% 2.001€-2.300€

9% 2.301€-2.600€

10% 2.601€-2.900€

12% 2.901€-3.200€

13% 3.201€-3.500€

14% >3.501€

Έτσι, σε έναν συνταξιούχο , για παράδειγμα, των 1.700€ επιβάλλεται μηνιαία κράτηση 1.700€ χ 3% = 51€.

Με το νέο σύστημα η ΕΑΣ δεν θα επιβληθεί στο σύνολο της σύνταξης αλλά στο υπερβάλλον των 1400€ ποσό , δηλαδή στα 300€. Αν υποθέσουμε ότι όντως ο πρώτος συντελεστής θα είναι στο 10% η επιβάρυνση του συνταξιούχου πέφτει στα 30€, μειωμένη κατά 21€ ή 67%. Το ετήσιο όφελος ανέρχεται σε 21χ12 = 252€



Συνταξιούχος των 1.900€ πληρώνει με το τρέχον καθεστώς 1.900€χ6% = 114€/μήνα.

Με το νέο καθεστώς – υπό την αίρεση ότι αυτοί θα είναι οι τελικοί συντελεστές – η επιβάρυνση του θα είναι:

300€χ10% = 30€

200€χ12 =24€

Σύνολο : 30€+24€ =54€ με μηνιαία ελάφρυνση 60€



Εναλλακτικό σενάριο , το οποίο όμως αυτή τη στιγμή δεν συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες , είναι η μείωση στο μισό των τωρινών συντελεστών. Ο συνταξιούχος δηλαδή των 1.900€ να πληρώνει αντί για 114€, 57€ το μήνα.



Εκτός από το επαχθές κι άδικο του μέτρου, τα οποία είναι οφθαλμοφανή, στο υπουργείο εργασίας θυμούνται ακόμη τα φριχτά παράπονα που έκαναν πέρυσι χιλιάδες συνταξιούχοι οι οποίοι είδαν την σημαντική αύξηση του 7,75% είτε να «ψαλιδίζεται» είτε ακόμη και να «καταβροχθίζεται» από την ΕΑΣ. Παράπονα που δυστυχώς θα υπάρξουν και φέτος.



Για παράδειγμά συνταξιούχος των 1390€ , αυτήν την στιγμή δεν επιβαρύνεται με εισφορά αλληλεγγύης. Με την αύξηση όμως του 3% - η πληρωμή των αυξημένων συντάξεων ξεκινά σήμερα – η σύνταξη του αυξάνεται κατά 41,7€ , ξεπερνά τα 1400€ κι αμέσως πέφτει στο δόκανο της ΕΑΣ με την «λυπητερή» στα 42,9€. Καταλήγει δηλαδή μετά την αύξηση 3% , με λιγότερα λεφτά στην τσέπη του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.