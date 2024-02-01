JP Morgan: Η ψηφιοποίηση του Κτηματολογίου θα δώσει ώθηση στην οικονομία

Αναγνώριση του έργου που συντελείται στο Ελληνικό Κτηματολόγιο υπήρξε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου «Greece Investment Forum 2024» που διοργάνωσε η JP Morgan στη Νέα Υόρκη, στο οποίο συμμετείχε και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, οι αναλυτές του οίκου αναφέρθηκαν στη μακροπρόθεσμη προοπτική της ελληνικής οικονομίας και την ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος, αναφερόμενοι και στην ανάγκη αύξησης των δανείων μετά από μία δύσκολη χρονιά, λόγω των υψηλών επιτοκίων.

Οι Αμερικανοί επενδυτές εστίασαν στις προσπάθειες των ελληνικών τραπεζών για εξορθολογισμό των διαδικασιών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες, σε συνδυασμό με «κυβερνητικές πρωτοβουλίες που διευκολύνουν την επίτευξη του στόχου για τον δανεισμό», ξεχωρίζοντας το νέο στεγαστικό πρόγραμμα, αλλά και την ψηφιοποίηση του Κτηματολογίου.

Υπενθυμίζεται. ότι όπως έχει αναφέρει και ο αρμόδιος Υφυπουργός, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποτελεί δέσμευση της Κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού, το Κτηματολόγιο να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2025, ενώ αναμένεται να είναι και ένας από τους πρώτους φορείς του ελληνικού δημοσίου που θα παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών του ψηφιακά.

Τι έλεγε η JP Morgan πριν 8 μήνες

Αξιοσημείωτο είναι δε, ότι μόλις πριν 8 μήνες, η JP Morgan είχε αναφερθεί και πάλι στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, όμως όχι με τόσο θετικό τρόπο. «Η ολοκλήρωση του εθνικού Κτηματολογίου -ένα μακρύβιο εγχείρημα- θα ενισχύσει περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα της Ελλάδας», ενώ έκανε ειδική αναφορά στις παροτρύνσεις της Κομισιόν προς τη χώρα «να ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση του Κτηματολογίου».

Πηγές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρουν ότι παράλληλα με την κτηματογράφηση, η οποία στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2024, προχωράει και το έργο ψηφιοποίησης του αρχείου των Υποθηκοφυλακείων, ενώ από 1/1/2024 τέθηκε σε εφαρμογή και ο Ψηφιακός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτου, μεταρρύθμιση που απλοποίησε την αγοραπωλησία ακινήτων μεταξύ ιδιωτών και σύντομα αναμένεται να διευρυνθεί και στους υπόλοιπους τύπους συναλλαγών.

Από τη μεριά του, ο πρόεδρος του Κτηματολογίου κ. Στέλιος Σακαρέτσιος αναφέρει: «Από μία δυσάρεστη εξαίρεση σε ένα κατά τ’ άλλα θετικό οικονομικό κλίμα, μέσα σε λίγους μήνες, το Κτηματολόγιο έχει πετύχει να αποτελεί μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος».

Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου αναμένεται να διευκολύνει τόσο τον τομέα του real estate, όσο και την παροχή δανείων με ευνοϊκά επιτόκια σε δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου» ή και απλούς πρόθυμους αγοραστές, που μέχρι τώρα ταλαιπωρούνται από την ανασφάλεια δικαίου, αλλά και τη χαοτική εικόνα που επικρατούσε στο παρελθόν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.