Tο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε στο κόκκινο την Τετάρτη, επηρεασμένο από την τεχνολογία που έτυχε ανάμεικτης υποδοχής με τα αποτελέσματα της Alphabet και της Microsoft αλλά και από τη Fed που διέλυσε τις ελπίδες για μείωση επιτοκίων από τον Μάρτιο.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 0,82% και έκλεισε στις 38.150.30 μονάδες, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκανε βουτιά 2,23% και διαμορφώθηκε στις 15.164.01 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, κατέγραψε απώλειες 1,61% και έκλεισε στις 4.845.65 μονάδες, σύμφωνα πάντα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

