Υποχώρησε τον Νοέμβριο ο δείκτης οικονομικού κλίματος και διαμορφώθηκε στις 106,2 μονάδες, από 106,6 μονάδες τον Οκτώβριο.

Όπως σημειώνεται σε έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, στο επιχειρηματικό πεδίο, η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της οριακής υποχώρησης των προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο, της ήπιας εξασθένισης στη βιομηχανία και τις κατασκευές, ενώ οι αισιόδοξες προσδοκίες στις υπηρεσίες δεν αντισταθμίζουν τις υπόλοιπες τάσεις.

Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης εξασθενεί οριακά. Γενικά, εφέτος ο δείκτης κλίματος κινείται σε σχετικά υψηλά συγκριτικά με πέρυσι, όταν μάλιστα στην ΕΕ και την Ευρωζώνη η κεντρική τάση είναι μάλλον πτωτική. Από το καλοκαίρι και μετά, όταν σταθεροποιήθηκε και το πολιτικό πεδίο κατόπιν των εκλογικών αναμετρήσεων, δεν έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές στην πορεία της οικονομικής πολιτικής ούτε στα ευρύτερα δεδομένα της οικονομίας. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, σε αυτή την περίοδο το οικονομικό κλίμα κινείται γενικά θετικά, αντανακλά όμως και μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις και αβεβαιότητες. Οι επιχειρήσεις, στους διάφορους κλάδους, κινούνται σε μια ελληνική οικονομία που είναι ισχυρότερη από ό,τι πριν λίγα χρόνια, όμως το κόστος τους αυξάνεται και η ζήτηση αναμένεται πως θα πιεστεί. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη κινείται σε σχετικά χαμηλότερα επίπεδα, σε ένα επίπεδο γενικής σταθερότητας, αλλά έχοντας ενσωματώσει σε μεγάλο βαθμό την ισχυρή επίπτωση από τις πληθωριστικές πιέσεις στις τιμές. Αναλυτικότερα:

-στη βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση υποχώρησε, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα όμως κλιμακώθηκαν ενώ οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

-στις κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για την παραγωγή διατηρήθηκαν, ενώ παράλληλα οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση εξασθένισαν ελαφρά.

-στο λιανικό εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις υποχωρούν ήπια, με το ύψος των αποθεμάτων να αποκλιμακώνεται ελαφρά, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων εξασθενούν.

-στις υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων ενισχύθηκαν, εκείνες για τη ζήτηση κινήθηκαν αντίστοιχα ανοδικά, ενώ παράλληλα οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης υποχώρησαν ελαφρά.

-στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας εξασθένισαν ενώ οι αντίστοιχες για τη δική τους οικονομική κατάσταση ενισχύθηκαν. Παράλληλα, επιδεινώθηκαν οι προβλέψεις για μείζονες αγορές και εξασθένισε έντονα η πρόθεση για αποταμίευση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

