Γεωργιάδης στον ΣΚΑΪ 100,3: Στόχος να φτάσει η ανεργία στον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Αρχίζει σήμερα από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης η προπληρωμή των επιδομάτων ανεργίας (της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων), καθώς και του δώρου Χριστουγέννων σε επιδοτούμενους ανέργους, σε δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας, του επιδόματος γονικής αδείας και του επιδόματος εργασίας.

Όπως δήλωσε στον ΣΚΑΙ 100,3 ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνις Γεωργιάδης, τo μεσημέρι η ΔΥΠΑ θα υπογράψει με την Amazon Web Services μνημόνιο συνεργασίας για έναρξη προγράμματος εκπαίδευσης άνεργων για τις υπηρεσίες cloud.

Το πρόγραμμα άφορα πιλοτικά 1.000 άνεργους.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε παράλληλα ότι στόχος είναι η ανεργία που έπεσε τον Οκτώβριο του 2023 στο 9,6%, να είναι σε δύο με τρία χρόνια στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Για τα άτομα με αναπηρία στην χώρα μας δήλωσε ότι είναι το 10% του πληθυσμού και δεν πρέπει να αποκλειστεί από την κοινωνία, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό.

Θα κάνουμε τα πάντα για να έχουν την ζωή που τους αξίζει, τόνισε προσθέτοντας ότι με το νομοσχέδιο του υπουργείου τους δίνεται η δυνατότητα να λαμβάνουν το επίδομα ενώ εργάζονται.

Πηγή: skai.gr

