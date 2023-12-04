Η τιμή του χρυσού ξεπέρασε σήμερα το ιστορικό της υψηλό, ξεπερνώντας τα 2.100 δολάρια ανά ουγγιά (31,1 γραμμάρια), καθώς αρκετοί traders μοιάζουν να προεξοφλούν μείωση των επιτοκίων της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας την επόμενη χρονιά.

Το πολύτιμο μέταλλο έφθασε τα 2.135,39 δολάρια ανά ουγγιά κατά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές, ξεπερνώντας έτσι το προηγούμενο ρεκόρ, που καταγράφτηκε το 2020, εν μέσω της πανδημίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

