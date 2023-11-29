Δεν είναι μακρύς ο δρόμος που χωρίζει τα ελληνικά από τα γαλλικά ομόλογα. Ήδη η απόδοση των ελληνικών ομολόγων έχει υποχωρήσει κάτω εκείνη των ιταλικών. Η βελτίωση των βασικών δεικτών της ελληνικής οικονομίας και η μετάταξή της στην επενδυτική βαθμίδα - ανάλογη απόφαση αναμένεται την Παρασκευή και από τον οίκο αξιολόγησης Fitch - είχαν ως αποτέλεσμα το κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου να πλησιάζει ολοένα και πιο κοντά με αυτό της Γαλλίας.

Σήμερα η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου υποχώρησε στο 3,63%, έναντι 2,98% του αντίστοιχου γαλλικού.

Από την άλλη πλευρά, το ιταλικό 10ετές ομολόγο τελούσε σήμερα υπό διαπραγμάτευση με απόδοση 4,17%. H Wood & Company, σε χθεσινή της ανάλυση προβλέπει ότι χάρη και στις περιορισμένες χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού Δημοσίου τα επόμενα χρόνια, οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων θα μειωθούν περαιτέρω - και μάλιστα αναλογικά περισσότερο από το ποσοστό που θα δικαιολογούσε η αναβάθμιση της οικονομίας - κινούμενες κοντά στις αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων.

Στην δευτερογενή αγορά ομολόγων σήμερα και πιο συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της Ελλάδος, καταγράφηκαν συναλλαγές 96 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 54 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,63% από 3,79% χθες έναντι 2,42% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,21%.

Στην αγορά συναλλάγματος, ανοδικά κινείται το ευρώ έναντι του δολαρίου, με αποτέλεσμα το απόγευμα, το ευρωπαικό νόμισμα να τελεί υπό διαπραγμάτευση στα 1,0967 δολ. από το επίπεδο των 1,0972 δολ. όπου βρισκόταν όταν άνοιξε η αγορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

