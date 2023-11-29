Ελλάδα «ψήφισαν» και τον Οκτώβριο οι τουρίστες καταγράφοντας ρεκόρ όλων των εποχών και από το 2019 και από το 2022 σε αφίξεις και εισπράξεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), τον Οκτώβριο σημειωθήκαν 2 εκατ. αφίξεις καταγράφοντας αύξηση 11,0% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2022 και 24,5% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2019.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2023, καταγράφηκαν 23,0 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, ξεπερνώντας τα επίπεδα του Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,5%/2,4 εκατ. αφίξεις. Σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019 η αύξηση υπολογίζεται σε 12%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2023, στο Διεθνές Αεροδρόμιων Αθηνών καταγράφηκαν 6,3 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +1,4 εκατ./+28,4%. Ακολούθησε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης όπου καταγράφηκαν 2,1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +355 χιλ./+20,3%.

Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου καταγράφηκε αύξηση +160 χιλ./+4,7% ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 3,6 εκατ. και στο αεροδρόμιο των Χανίων οι αφίξεις ανήλθαν σε 1,4 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση +111 χιλ./+8,6%.

Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 2,6 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +74 χιλ./+2,9%, στο αεροδρόμιο της Κω καταγράφηκαν 1,3 εκατ. διεθνείς αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +66 χιλ./+5,3% ενώ στο αεροδρόμιο της Καρπάθου καταγράφηκαν 90 χιλ. διεθνείς αφίξεις παρουσιάζοντας επίσης αύξηση +2 χιλ./+2,7%.

Στο αεροδρόμιο της Μυκόνου καταγράφηκαν 546 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -30 χιλ./-5,2% και στο αεροδρόμιο

της Σαντορίνης καταγράφηκαν 743 χιλ. διεθνείς αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση –70 χιλ./-8,6%.

Στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 1,8 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση +142 χιλ./+8,4% και στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 991 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +89 χιλ./+9,8%. Στο αεροδρόμιο του Ακτίου καταγράφηκαν 393 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +21 χιλ./+5,6% ενώ στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς η αύξηση ανήλθε σε +10 χιλ./+2,8% καθώς καταγράφηκαν 363 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.

Αύξηση κατά +18 χιλ./+8,2% καταγράφηκε στο αεροδρόμιο της Σκιάθου με τις αεροπορικές αφίξεις να ανέρχονται σε 239 χιλιάδες. Παρόμοια εικόνα και στα αεροδρόμια της Σάμου και της Καβάλας με την αύξηση να ανέρχεται σε +7 χιλ./+5,9% και +22 χιλ./+21,9% αντίστοιχα καθώς καταγράφηκαν 132 χιλ. και 122 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.

Στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας σημειώθηκε μείωση -25 χιλ./-15,5% ενώ καταγράφηκαν 134 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Αντίθετα στο αεροδρόμιο του Άραξου οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 67 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +18 χιλ./+36,3%. Τέλος, στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 54 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +7 χιλ./+15,6%

Ο οδικός τουρισμός

Τον Οκτώβριο καταγράφηκαν 544 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11 χιλ./ 2,0% σε σχέση με πέρυσι και μείωση 38,5% σε σχέση με το 2019.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2023 καταγράφηκαν 9,5 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 7,2 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 33,1%/2,4 εκατ. οδικές αφίξεις και μείωση 14,4% σε σχέση με το 2019.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2023, καταγράφηκε αύξηση από όλες τις γειτονικές χώρες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ειδικότερα, η μεγαλύτερη αύξηση τόσο σε απόλυτες διαφορές όσο και σε ποσοστιαίες διαφορές καταγράφεται από την Βουλγαρία κατά 1,5 εκατ./57,1% ενώ καταγράφηκαν 4,2 εκατ. οδικές αφίξεις και ακολούθησε η Τουρκία όπου καταγράφεται αύξηση κατά 339 χιλ./50,8% με 1,0 εκατ. οδικές αφίξεις.

Η αύξηση από την Βόρεια Μακεδονία ανήλθε σε 324 χιλ./12,8% καθώς οι οδικές αφίξεις διαμορφώθηκαν 2,9 εκατ. ενώ από την Αλβανία η αύξηση ανέρχεται σε +190 χιλ./+14,7% με τις οδικές αφίξεις να διαμορφώνονται σε 1,5 εκατομμύρια.

Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Αύξηση κατά 15,2% παρουσίασαν την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διαμορφώθηκαν στα 17.919 εκατ. ευρώ. Σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019, καταγράφεται αύξηση 11,3%

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 11,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9.982 εκατ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 18,3%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 7.459 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 7.989 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 12,0%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν αύξηση κατά 10,5% και διαμορφώθηκαν στα 1.992 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 4,4% και διαμορφώθηκαν στα 2.965,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 10,6% και διαμορφώθηκαν στα 1.291 εκατ. ευρώ.

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 6,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.015 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 13,5% και διαμορφώθηκαν στα 1.116, εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 23,8% και διαμορφώθηκαν στα 28,0 εκατ. ευρώ.

«Πρωταθλητές» τα ελληνικά ξενοδοχεία

Τον Οκτώβριο του 2023, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στο γενικό δείκτη ικανοποίησης (GRI) των ξενοδοχείων με 86%.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 85% και στην τρίτη θέση η Ιταλία και η Ισπανία με 84% αντίστοιχα.

Ακολουθεί η Τουρκία με 83% ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε η Γαλλία με 78%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.