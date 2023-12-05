Του Χρυσόστομου Τσούφη

Στο ...έβγα της χρονιάς, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ρίξει λεφτά με «ουρά» στην αγορά:

931 εκατ. ευρώ για αυξήσεις στις απολαβές των δημοσίων υπαλλήλων

430 εκατ. ευρώ για τις αυξήσεις στις κύριες συντάξεις

352 εκατ. ευρώ για το επίδομα αλληλεγγύης σε χαμηλοσυνταξιούχους, οικογένειες με παιδιά και δικαιούχους κοινωνικών επιδομάτων

237 εκατ. ευρώ για το επίδομα θέρμανσης

107 εκατ. ευρώ για το επίδομα προσωπικής ακρίβειας

31 εκατ. ευρώ για το youth pass

Σύνολο 2,1 δισ. ευρώ, χρήματα τα οποία οι πολίτες έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη και το... timing δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο.

Τα στοιχεία της μηνιαίας έρευνας οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ δείχνουν ότι ο δείκτης οικονομικού κλίματος στη χώρα υποχώρησε για τρίτο διαδοχικό μήνα τον Νοέμβριο, στις 106,2 μονάδες που είναι και η 2η χαμηλότερη τιμή μέσα στη χρονιά.

Σύμφωνα με την Eurostat, οι Έλληνες καταναλωτές παραμένουν μακράν οι πιο απαισιόδοξοι στην Ευρωζώνη με τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης να υποχωρείς στις -45,6 μονάδες που είναι επίσης η δεύτερη πιο χαμηλή τιμή μέσα στο 2023. 11 πιο πάνω είναι οι Εσθονοί στις -34 μονάδες και λίγο ψηλότερα στο «ευρωπαϊκό πατάρι» οι Σλοβένοι στις -32 μονάδες και οι Πορτογάλοι στις -30.

Στο «ρετιρέ των ευτυχισμένων» συναντούμε κατά σειρά Λιθουανούς, Πολωνούς και Δανούς.

Σχεδόν 2/3 νοικοκυριά (64%) περιμένουν ότι οι τιμές των προϊόντων θα συνεχίσουν να αυξάνονται με τον ίδιο ή μεγαλύτερο ρυθμό και μόνο 1 στους 10 ενώ το 17% περιμένει σταθερότητα των τιμών.

Το 57% των ελληνικών νοικοκυριών εκτιμά ότι η οικονομική τους κατάσταση θα επιδεινωθεί λίγο ή πολύ τους επόμενους 12 μήνες. Λίγο υψηλότερο είναι το ποσοστό , 61%, αυτών που έχουν την ίδια εκτίμηση και για την οικονομική κατάσταση της χώρας γενικά.

Μόνο το 5% από 8% τον προηγούμενο μήνα περιμένει αισθητή ή έστω ελαφριά βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης.

Μοιραία το 55% των νοικοκυριών δηλώνει ότι τους επόμενους 12 μήνες θα ξοδέψει λιγότερα ενώ και ο δείκτης πρόθεσης σημαντικών αγορών (ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα) επιδεινώθηκε στις -44 μονάδες. Μόλις το 7% εκτιμά ότι θα είναι σε θέση να ξοδέψει περισσότερα.

Περισσότεροι από 8 στους 10 (85%) δεν θεωρούν ότι θα είναι σε θέση να αποταμιεύσουν τους προσεχείς 12 μήνες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ ο σχετικός δείκτης στην Ελλάδα είναι αρνητικός κατά 67 μονάδες, στην Ευρωζώνη είναι θετικός κατά περίπου 3,7 μονάδες. Μόνο το 13% στην Ελλάδα θεωρεί την αποταμίευση πιθανή ή πολύ πιθανή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι 61% δηλώνουν ότι μόλις που τα βγάζουν πέρα, 14% ότι αντλεί από τις καταθέσεις του και σχεδόν 1/10 ( 8%) ότι έχει χρεωθεί. Αντίθετα περίπου το 16%, δηλώνουν ότι καταφέρνουν να... βάζουν κάτι στην άκρη.

Λίγο καλύτερα τα πράγματα ως προς τις προβλέψεις για την ανεργία. 37% περιμένουν αύξηση της και 20% μείωση της το επόμενο 12μηνο.

Πηγή: skai.gr

