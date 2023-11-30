Eurostat: Στο 6,5% η ανεργία στην ευρωζώνη τον Οκτώβρη

Τον Οκτώβριο του 2023, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ ήταν 6,5%, σταθερό σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2023 και μειωμένο από 6,6% τον Οκτώβριο του 2022, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ ήταν 6% τον Οκτώβριο του 2023, σταθερό σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2023 και μειωμένο από 6,1 % τον Οκτώβριο του 2022.

Η Eurostat εκτιμά ότι 13,2 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, εκ των οποίων τα 11,1 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργα τον Οκτώβριο του 2023.

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2023, η ανεργία αυξήθηκε κατά 71 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 48 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2022, η ανεργία αυξήθηκε κατά 27 χιλιάδες στην ΕΕ και μειώθηκε κατά 28 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Για την Ελλάδα τα τελευταία στοιχεία που διαθέτει η Eurostat είναι αυτά του Σεπτεμβρίου, με το ποσοστό ανεργίας να μειώνεται στο 10%, από 10,6% τον Αύγουστο και από 12,1% τον Οκτώβρη του 2022. Το ποσοστό ανεργίας για τους άνδρες το Σεπτέμβριο ήταν 8%, ενώ για τις γυναίκες ήταν 12,4%.

Η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ, μετά την Ισπανία (12% τον Οκτώβρη).

Σε ό,τι αφορά τους νέους (κάτω των 25 ετών), τον Οκτώβρη του 2023, 2,9 εκατομμύρια νέοι ήταν άνεργοι στην ΕΕ, εκ των οποίων τα 2,4 εκατομμύρια ήταν στη ζώνη του ευρώ. Το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 14,8% στην ΕΕ, από 14,7% τον Σεπτέμβριο του 2023 και 14,9% στη ζώνη του ευρώ, από 14,6% τον προηγούμενο μήνα.

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων στην ΕΕ καταγράφονται στην Ισπανία (28%), στην Ιταλία (24,7%) και στη Σουηδία (22,1%).

Η Ελλάδα κατέγραψε ποσοστό ανεργίας για τους νέους 19,4% το Σεπτέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

