Helleniq Energy: Δεν έχει ληφθεί απόφαση για ερευνητική γεώτρηση στην Κρήτη

Δεν έχει ληφθεί απόφαση για την πραγματοποίηση ή μη ερευνητικής γεώτρησης για υδρογονάνθρακες στις θαλάσσιες περιοχές την Κρήτης, διευκρίνισε την Πέμπτη η διοίκηση της Helleniq Energy, στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 2023. Επανέλαβε δε, ότι στο μεσοδιάστημα γίνεται η ερμηνεία των σεισμικών δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από τις περιοχές αυτές, και στο τέλος του έτους, ύστερα από συνεννόηση με τους εταίρους που συμμετέχουν στην κοινοπραξία, θα υπάρξουν νεότερα.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ανδρέας Σιάμισης, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που είναι σε εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι αποσκοπεί στην ανανέωση του προσωπικού, στη μείωση του κόστους, αλλά και στην προσαρμογή στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η νέα τεχνολογία και η ψηφιοποίηση που καταργεί ορισμένες θέσεις εργασίας.

Ο κ. Σιαμίσης τόνισε ότι οι επενδύσεις σε νέες μορφές ενέργειας θα προχωρήσουν μόνο αν είναι οικονομικά βιώσιμες. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές, ο στόχος είναι 1 γιγαβάτ ως το τέλος του 2025.

Η Helleniq Energy ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ύψους 1,237 δισ. ευρώ για το 2023 και συγκρίσιμα καθαρά κέρδη σε 606 εκατ.. Η παραγωγή αυξήθηκε κατά 13% και πάνω από το 50% διοχετεύθηκε σε εξαγωγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

