Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με κέρδη 1,21% - Στο 4,19% η άνοδος συνολικά τον Φεβρουάριο

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση του Φεβρουαρίου με την αγορά να διασπά ανοδικά τα επίπεδα των 1.420 μονάδων. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, από την υψηλή κεφαλαιοποίηση, βρέθηκαν οι μετοχές της Πειραιώς, του ΟΤΕ και των ΕΛΠΕ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.424,77 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,21%.

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έκλεισε τον Φεβρουάριο με άνοδο 4.19%, ενώ ολοκλήρωσε το πρώτο δίμηνο του 2024 με κέρδη σε ποσοστό 10,18%

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 191,45 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 42.331.652 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,30%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,37%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς (+5,22%), της Elvalhalcor (+4,63%), των ΕΛΠΕ (+3,83%) και του ΟΤΕ (+3,25%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-3,18%), της Σαράντης (-2,13%), της Ελλάκτωρ (-1,29%) και της ΕΥΔΑΠ (-1,25%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Ιντραλότ και η Alpha Bank με 10.495.400 και 6.314.372 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 22,93 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ με 17.69 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 72 μετοχές, 38 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ιντραλότ +7,02% και Minerva +6,15%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μπήτρος -9,93% και Τρία 'Αλφα (κ) -8,43%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν, ως εξής:

ΤΙΤΑΝ:26,2500 +1,55%

ALPHA BANK:1,7370 +1,16%

AEGEAN AIRLINES: 13,5800 +2,61%

VIOHALCO:6,0000 +0,84%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ:14,2400 -0,28%

ΔΕΗ:12,0600 +1,77%

COCA COLA HBC:29,03800 +0,80%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ:2,6850 -1,29%

ΕΛΠΕ:8,4100 +3,83%

ELVALHALCOR:2,2600 +4,63%

ΕΘΝΙΚΗ:7,2440 +1,26%

ΕΥΔΑΠ:5,5200 -1,25%

EUROBANK:1,9115 +1,24%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,6100 αμετάβλητη

LAMDA DEVELOPMENT:6,7600 -0,07%

MOTOR OIL:26,4000 +0,76%

JUMBO: 27,0400 +0,45%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:36,0000 +0,11%

ΟΛΠ:25,8500-3,18%

ΟΠΑΠ:16.8700 +0,30%

ΟΤΕ:13,9600 +3,25%

AUTOHELLAS:13,5000 -0,30%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:4,0700 +5,22%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ:9,1700 -2,13%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:16.5900 +0,24%

