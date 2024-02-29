Πενταπλασιάζεται από την 1η Μαρτίου η τιμή των καυσίμων στην Κούβα

Η αύξηση της τιμής των καυσίμων σε ποσοστό που ξεπερνά το 400% θα τεθεί σε ισχύ από αύριο, 1η Μαρτίου, στην Κούβα, με καθυστέρηση ενός μήνα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση του νησιού.

«Από την 1η Μαρτίου θα τεθεί σε ισχύ το μέτρο εναρμόνισης της λιανικής τιμής των καυσίμων» ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών και Τιμών, Βλαντίμιρ Ρεγκέιρο, τον οποίο επικαλείται η κρατική εφημερίδα Granma στον ιστότοπό της.

Ο Ρεγκέιρο επιβεβαίωσε επίσης ότι θα αυξηθεί κατά 25% η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τις μεγάλες καταναλώσεις. Οι αποφάσεις αυτές εντάσσονται στα μέτρα που είχαν ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο με στόχο να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης επρόκειτο να ισχύσει από την 1η Φεβρουαρίου και τον Ιανουάριο σχηματίζονταν μεγάλες ουρές στα βενζινάδικα της Αβάνας. Στα τέλη Ιανουαρίου οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αναβάλλεται επ’ αόριστον η εφαρμογή του μέτρου, επικαλούμενες «ένα συμβάν κυβερνοασφάλειας στα πληροφοριακά συστήματα».

Λίγες ημέρες αργότερα, ο υπουργός Οικονομίας Αλεχάνδρο Χιλ, απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του.

Με βάση την απόφαση, η τιμή της απλής βενζίνης θα αυξηθεί από τα 25 κουβανικά πέσο (20 σεντς του δολαρίου) το λίτρο στα 132 πέσο (1,10 δολάριο), δηλαδή θα πενταπλασιαστεί (+428%). Η τιμή της σούπερ, από τα 30 πέσο (25 σεντς) θα φτάσει τα 156 πέσο (1,30 δολάριο), αύξηση 420%.

Η Κούβα έχει δύο επίσημες ισοτιμίες, μία για τους ιδιώτες για τους οποίους ένα δολάριο αντιστοιχεί σε 120 πέσο και μία για τις τραπεζικές συναλλαγές των εταιρειών, όπου το δολάριο ισοδυναμεί με 24 πέσο.

Να σημειωθεί πάντως ότι η τιμή των καυσίμων για τους επαγγελματίες των μεταφορών θα παραμείνει στα σημερινά επίπεδα. Αναβλήθηκε επίσης η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου.

Στα τέλη Δεκεμβρίου η κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να πωλεί καύσιμα σε επιδοτούμενες τιμές, την ώρα που η χώρα, λόγω και του αμερικανικού εμπάργκο, αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας. Το νησί των 11 εκατομμυρίων κατοίκων βιώνει τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων 30 ετών, ως αποτέλεσμα της πανδημίας, των αμερικανικών κυρώσεων και των διαρθρωτικών αδυναμιών της οικονομίας του. Το ΑΕΠ υποχώρησε κατά 2% το 2023 και ο πληθωρισμός έφτασε το 30%, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

