Σε άνοδο οι αποδόσεις των ομολόγων παρά την υποχώρηση του πληθωρισμού

Συνεχίστηκε και σήμερα η περιορισμένη άνοδος στις αποδόσεις των ομολόγων.

Ενδεικτικά από την αρχή της εβδομάδας η απόδοση του Ελληνικού 10ετούς ομολόγου έχει αυξηθεί κατά περίπου 0,1%.

Παρόλο που τα μηνύματα από το μέτωπο του πληθωρισμού είναι αμφίσημα η προθεσμιακή αγορά φαίνεται να προεξοφλεί ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων.

Ο πληθωρισμός της ευρωζώνης υποχώρησε περαιτέρω αυτόν τον μήνα, ενισχύοντας την πιθανότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αρχίσει να αρχίσει την χαλάρωση της νομισματικής της πολιτικής, παρόλο που τα στοιχεία συνηγορούν ότι η αποκλιμάκωση των τιμών θα είναι πιο βραδεία απ΄ότι αναμένονταν αρχικώς.

Με ενδιαφέρον αναμένεται αύριο η δημοσιοποίηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για ολόκληρη την ευρωζώνη τον Φεβρουάριο, καθώς οι αναλυτές προεξοφλούν την μείωση του στο 2,5% από 2,8% τον προηγούμενο μήνα.

Μετά ταύτα το ενδιαφέρον εστιάζεται στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ στις 7 Μαρτίου Η επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ θα πραγματοποιηθεί στις 7 Μαρτίου. Και τούτο διότι παρόλο που δεν αναμένεται αλλαγή πολιτικής, η τράπεζα είναι πιθανό να αναγνωρίσει τις βελτιωμένες προοπτικές για τον πληθωρισμό, οι οποίες τελικά θα ανοίξουν την πόρτα σε μειώσεις επιτοκίων, ίσως γύρω στα μέσα του έτους.

Στην δευτερογενή αγορά ομολόγων σήμερα και πιο συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της καταγράφηκαν συναλλαγές 109 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 53 εκατ .ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.

Η απόδοση του Ελληνικού 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε στο 3,53% από το 3,52% που έκλεισε χθες, έναντι 2,40 % του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,13%.

Στην αγορά συναλλάγματος πτωτικά κινείται το ευρώ έναντι του δολαρίου με αποτέλεσμα το απόγευμα το ευρωπαικό νόμισμα να διαπραγματεύεται στα 1,0809 δολ . από το επίπεδο των 1,0856 δολ, που άνοιξε η αγορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

