Τις νέες προϋποθέσεις που τίθενται για την Golden Visa περιέγραψε την Πέμπτη η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κωστής Χατζηδάκης από 31ης Μαρτίου, αλλάζει το όριο απόκτησης Golden Visa για πολίτες τρίτων χωρών.

Ειδικότερα, το όριο για την απόκτηση Χρυσής Βίζας αυξάνεται στις 800.000 ευρώ στις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου Περιφερειακή Ενότητα Σαντορίνης και Νησιά άνω των 3.100 μονίμων κατοίκων

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η αξία που θα πρέπει να καταβάλει ο επενδυτής για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας στο πλαίσιο της Golden Visa ανέρχεται στις 400.000 ευρώ (από τις 250.000 ευρώ που ισχύουν σήμερα).

Επίσης, για κτίρια που έχουν σήμερα διαφορετική χρήση και μετατρέπονται σε κατοικίες, το ελάχιστο ύψος επένδυσης διαμορφώνεται στις 250.000 ευρώ. Η μετατροπή της χρήσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση της άδειας διαμονής.

Στις 250.000 ευρώ καθορίζεται επίσης το όριο αν πρόκειται για επένδυση σε διατηρητέο κτίριο που είναι προς αποκατάσταση.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι οι επενδυτές θα μπορούν να εκμισθώνουν τα ακίνητα που αποκτούν δεν θα μπορούν όμως να τα διαθέτουν μέσω ψηφιακών πλατφορμών (π.χ. Airbnb). Στις περιπτώσεις μετατροπής σε κατοικία απαγορεύεται και η χρήση τους ως έδρα ή υποκατάστημα επιχείρησης. Σε περιπτώσεις που υπάρξουν παραβάσεις η άδεια διαμονής θα ανακαλείται και θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση η επένδυση θα πρέπει να αφορά ένα ακίνητο επιφάνειας τουλάχιστον 120 τ.μ. και όχι περισσότερα ακίνητα μικρότερης αξίας.

Σημειώνεται πως οι άδειες παραμονής μπορούν να ανανεώνονται για το ίδιο χρονικό διάστημα (πέντε χρόνια) εφόσον η ακίνητη περιουσία παραμένει στην ιδιοκτησία του επενδυτή. Αν πρόκειται για επένδυση σε διατηρητέο κτίριο, πρόσθετη προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας είναι να έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του κτιρίου. Αν ο επενδυτής πουλήσει το ακίνητο τότε η άδεια διαμονής του ανακαλείται και ο αγοραστής αποκτά δικαίωμα να αποκτήσει άδεια διαμονής.

Τέλος, στις περιπτώσεις που υπάρχουν προσύμφωνα το υπουργείο έχει θεσπίσει μια μεταβατική περίοδο υπό τις εξής προϋποθέσεις: Πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι θα εξοφλήσουν το τίμημα ή θα καταβάλουν προκαταβολή 10%, ή θα υπογράψουν προσύμφωνο ή ιδιωτικό συμφωνητικό αγοράς, αποδεικνύοντας τις σχετικές πιστώσεις μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2024 μπορούν να ολοκληρώσουν την επένδυσή τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024 με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν έως τώρα. Στις περιπτώσεις αυτές, αν δεν ολοκληρωθεί η αγορά του ακινήτου, ο αγοραστής μπορεί να ολοκληρώσει την επένδυσή του σε άλλο ακίνητο πάντα με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν έως τώρα αλλά όχι μετά τις 30 Απριλίου 2025.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.