Τράπεζα Αγγλίας: Διατήρησε τα επιτόκια στο 5,25%

Yπαινίχθηκε ωστόσο ότι θα υπάρξουν μειώσεις στο μέλλον καθώς ο πληθωρισμός υποχωρεί με ρυθμό υψηλότερο του προβλεπόμενου

Τράπεζα Αγγλίας - επιτόκια

Αμετάβλητα στο 5,25% διατήρησε η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) τα επιτόκια, αν και υπαινίχθηκε ότι θα υπάρξουν μειώσεις στο μέλλον καθώς ο πληθωρισμός υποχωρεί με ρυθμό υψηλότερο του προβλεπόμενου. 

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής τάχθηκε με 8 ψήφους υπέρ της παραμονής των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα, με ένα μόλις μέλος της να ψηφίζει υπέρ της μείωσης κατά 25 μονάδες βάσης στο 5%. Σημειώνεται ωστόσο ότι κανένα μέλος της Επιτροπής δεν τάχθηκε υπέρ κάποιας αύξησης των επιτοκίων, ενώ στην προηγούμενη συνεδρίαση δυο μέλη είχαν ταχθεί υπέρ της αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης. 


Ο πληθωρισμός στη Μεγάλη Βρετανία υποχώρησε περισσότερο του αναμενόμενου, και συγκεκριμένα στο 3,4% τον Φεβρουάριο, διαμορφούμενος στα χαμηλότερα επίπεδα που έχει βρεθεί από τον Σεπτεμβρίου του 2021. 

Η BoE εκτιμά πως ο δείκτης τιμών καταναλωτή θα επιστρέψει στον στόχο του 2% στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, με τις τιμές της ενέργειας για τα νοικοκυριά να εκτιμάται πως θα καταγράψουν πτώση και τον Απρίλιο. 

Πηγή: skai.gr

