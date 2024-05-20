Η συντριβή του ελικοπτέρου που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Προέδρου του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί είναι η τελευταία υπενθύμιση της κακής κατάστασης πολλών αεροσκαφών που επιχειρούν στην Ισλαμική Δημοκρατία μετά από σχεδόν μισό αιώνα αμερικανικών κυρώσεων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το Ιράν έχει αποκλειστεί σε μεγάλο βαθμό από την αγορά νέων αεροσκαφών ή εξαρτημάτων αεροσκαφών από Αμερικανούς ή Ευρωπαίους προμηθευτές από την επανάσταση του 1979, με αποτέλεσμα τόσο οι στρατιωτικοί όσο και οι πολιτικοί αερομεταφορείς να εξαρτώνται σε επιδιορθωμένα οχήματα παλαιότερων εποχών.

Οι ιρανικές αεροπορικές εταιρείες διαθέτουν μερικά από τα παλαιότερα αεροσκάφη στον κόσμο, με μέση ηλικία στόλου άνω των 25 ετών. Ορισμένες εγχώριες πτήσεις εκτελούνται από μοντέλα που έχουν αποσυρθεί εδώ και καιρό στον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των McDonnell Douglas MD-83 και Airbus A300 και A310.

Η McDonnell Douglas εξαγοράστηκε από την Boeing πριν από περίπου 27 χρόνια.

Το BBC αναγνώρισε το ελικόπτερο του Raisi ως Bell 212, ένα αμερικανικό μοντέλο που τέθηκε για πρώτη φορά σε υπηρεσία το 1968 και σταμάτησε να κατασκευάζεται το 1998.

Ένα άλλο ιρανικό Bell 212 συνετρίβη στον Περσικό Κόλπο το 2018 κατά τη διάρκεια έκτακτης αερομεταφοράς ενός εργάτη, σύμφωνα με τον ιστότοπο του ιρανικού υπουργείου πετρελαίου.

Η Γερμανία ετοιμαζόταν να βοηθήσει στην αναβάθμιση του στόλου ελικοπτέρων του Ιράν μετά την πυρηνική συμφωνία του 2015 με τις ΗΠΑ, μια συμφωνία που «χαλάρωνε» για λίγο τις κυρώσεις. Αλλά αυτές οι νέες προμήθειες δεν υλοποιήθηκαν ποτέ καθώς η συμφωνία κατέρρευσε υπό την κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ.

Παλιά και «βασικά» ελικόπτερα

Ως αποτέλεσμα, το Ιράν πετά μερικά από τα παλαιότερα και πιο βασικά ελικόπτερα που χρησιμοποιούνται ακόμη και βασίζεται στις δεξιότητες των μηχανικών του για να βρει τρόπους να τα διατηρήσει σε λειτουργία με περιορισμένη πρόσβαση σε νέα υλικά.

Ενώ το Ιράν πιθανότατα προμηθεύεται ορισμένες προμήθειες από τη Ρωσία και την Κίνα, έχει εξαιρετικά περιορισμένη πρόσβαση στην πιο σύγχρονη τεχνολογία που παράγεται στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Ο Ραΐσι επέστρεφε από μια εκδήλωση στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν όταν το σκάφος του κατέρρευσε με εννέα άτομα, τα οποία πέθαναν όλοι. Στην περιοχή επικρατούσε πυκνή ομίχλη δυσκολεύοντας τις συνθήκες για τα σωστικά συνεργεία. Τα άλλα δύο ελικόπτερα που πετούσαν μαζί προσγειώθηκαν με ασφάλεια.

