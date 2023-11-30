Το «ολιστικό και πολυεπίπεδο» σχέδιο για τον περιορισµό της φοροδιαφυγής παρουσίασε το υπουργείο Οικονομικών.

Από τα νέα μέτρα που περιλαμβάνονται στον φορονομοσχέδιο, η κυβέρνηση περιμένει πρόσθετα έσοδα 552 εκατ. ευρώ από τους ελεύθερους επαγγελµατίες (716 εκατ. από τον φόρο εισοδήµατος και 164 εκατ από τη µείωση του τέλους επιτηδεύµατος).

Τα νέα μέτρα για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής:

- Υποχρεωτική ανάρτηση εσόδων και δαπανών στο MyData

- Απαγόρευση χρήσης µμετρητών στις αγοραπωλησίες ακινήτων

- Νέο, δίκαιο σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελµατιών

- Αύξηση του προστίθου για χρήση µμετρητών σε συναλλαγές >500 ευρώ, σε ποσό διπλάσιο της συναλλαγής

- Ρύθµιση της αγοράς των βραχυχρόνιων µισθώσεων

- Διακοπή συνεργασίας των εταιριών εµπορίας καυσίµων µε παραβάτες λαθρεµπορίας

- Θεσµοθέτηση της πληρωµής των προνοιακών επιδοµάτων µέσω χρεωστικών καρτών εντός του 2024

- Ολοκλήρωση διασύνδεσης των ταµειακών µηχανών µε τα POS τους πρώτους µμήνες του 2024

- Επέκταση της υποχρέωσης κατοχής συστήµατος ηλεκτρονικών πληρωµών (EFT/POS) στους υπόλοιπους κλάδους της λιανικής

- Ενεργοποίηση του ψηφιακού δελτίου αποστολής, πιλοτικά από τις αρχές του 2024 και πλήρως έως το τέλος του έτους

- Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τιµολόγια εντός του 2024 (σχετικό αίτημα στην ΕΕ).

Φόροι που µειώνονται σε µόνιµη βάση

1. Μονιµοποίηση µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ σε µεταφορές, γυµναστήρια και σχολές χορού, κινηµατογράφους και αγαθά σχετιζόµενα µε τη δηµόσια υγεία (305 εκατ. ευρώ ετησίως)

2. Μείωση κατά 10% του ΕΝΦΙΑ για κατοικίες που ασφαλίζονται για σεισµό, πυρκαγιά και πληµµύρες (26 εκατ. ευρώ για το 2024

3. Αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες µε παιδιά (135 εκατ. ευρώ ετησίως

4. Μείωση κατά 50% του φόρου Χρηµατιστηριακών συναλλαγών (21 εκατ. ευρώ ετησίως)

5. Κατάργηση του φόρου τόκων οµολόγων σε κρατικά και επιχειρηµατικά οµόλογα (7 εκατ. ευρώ ετησίως)

6. Μείωση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων από 0,5% σε 0,2% (22 εκατ. ευρώ ετησίως)

7. Κατάργηση παρακράτησης 30% στους εργαζόµενους συνταξιούχου)



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.