ΝΑΤΟ: Συλλυπητήρια στον λαό του Ιράν για το θάνατο του προέδρου Ραϊσί

Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Φάρα Ντακλαλάχ, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ», αναφέρει τη θλίψη της για τον θάνατο του Ραϊσί

Ραϊσί- θάνατος σε δυστύχημα

Το ΝΑΤΟ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στον λαό του Ιράν για το θάνατο του Προέδρου και του Υπουργού Εξωτερικών του που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του ελικοπτέρου.

Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Φάρα Ντακλαλάχ, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ», αναφέρει τα εξής:

«Τα συλλυπητήριά μας στον λαό του Ιράν για το θάνατο του Προέδρου Ραϊσί, του Υπουργού Εξωτερικών Αμιραμπντολαχιάν και άλλων που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του ελικοπτέρου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

