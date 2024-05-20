Το ΝΑΤΟ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στον λαό του Ιράν για το θάνατο του Προέδρου και του Υπουργού Εξωτερικών του που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του ελικοπτέρου.

Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Φάρα Ντακλαλάχ, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ», αναφέρει τα εξής:

«Τα συλλυπητήριά μας στον λαό του Ιράν για το θάνατο του Προέδρου Ραϊσί, του Υπουργού Εξωτερικών Αμιραμπντολαχιάν και άλλων που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του ελικοπτέρου».

Our condolences to the people of #Iran for the death of President Raisi, Foreign Minister Amir-Abdollahian, and others who perished in the helicopter crash. — NATO Spokesperson Farah Dakhlallah (@NATOpress) May 20, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.