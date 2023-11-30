Σε μονοψήφια ποσοστά περιορίστηκε η ανεργία στη χώρα μας τον Οκτώβριο, καθώς ανήλθε σε 9,6% έναντι 11,8% τον Οκτώβριο του 2022 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 10,3% τον Σεπτέμβριο 2023. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 453.783 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 98.636 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2022 (17,9%) και κατά 28.316 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2023 (5,9%).

Αναλυτικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 12,1% (από 16,1% τον Οκτώβριο πέρυσι) και στους άνδρες σε 7,6% (από 8,5%).

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 23,7% (από 28,2% τον Οκτώβριο 2022) και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 8,7% (από 11%).

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.257.939 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 145.353 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2022 (3,5%) και κατά 55.348 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2023 (1,3%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.080.603 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 75.123 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2022 (2,4%) και κατά 22.797 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2023 (0,7%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

