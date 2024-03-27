«Σοκ» και «κτύπημα κατακούτελα», όπως υπογραμμίζουν ορισμένα έντυπα, είναι για τη Γαλλία το ύψος του ελλείμματος στον κρατικό προϋπολογισμό, που σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία του Ινστιτούτου Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών (INSEE) έφτασε στα 154 δισ. ευρώ, ήτοι 5,5 % του γαλλικού ΑΕΠ.

Ξέφυγε έτσι μακριά από τον ευρωπαϊκό στόχο του 3%. Ξέφυγε μακριά και από τις κυβερνητικές προβλέψεις που ήταν στο 4,8 % του ΑΕΠ. Στη λίστα των ευρωπαϊκών χωρών για την συγκράτηση του ελλείμματος η Γαλλία έχει κατέβει πλέον στην 20 θέση, κάτι που αν μη τι άλλο αποτελεί πλήγμα για τον γαλλικό εγωισμό. Όσο για το δημόσιο χρέος έφτασε πλέον στο 110,6% του ΑΕΠ, κάτι που μεταφράζεται στο ιλιγγιώδες ποσό των 3.101,2 δισ. ευρώ.

«Είχαμε χαμηλότερα φορολογικά έσοδα»

«Τα δημόσια οικονομικά του κράτους θα πρέπει να αποκατασταθούν» αναγνώρισε ο υπουργός Οικονομίας Μπρούνο Λεμέρ, λέγοντας ότι «παρά την καλή ανάπτυξη, είχαμε χαμηλότερα φορολογικά έσοδα» και θεωρώντας επίσης ότι ένας από τους λόγους ήταν και η πτώση του πληθωρισμού». Οι Γάλλοι σημειώνουν πάντως ότι ο Μπρούνο Λεμέρ υπήρξε ο μοναδικός υπουργός οικονομίας καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας Μακρόν έως τώρα και επομένως έχει και ο ίδιος κάποιες ευθύνες για το χάσμα μεταξύ των προβλέψεων και της πραγματικότητας.

Τώρα πρέπει να γίνουν οικονομίες και να βρεθούν χρήματα. Ορισμένοι πολιτικοί όπως ο Φρανσουά Μπαιρού, πρόεδρος του κεντρώου κόμματος «Μόντεμ», αλλά και η πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Γιαέλ Μπράουν Πιβέ, εκτιμούν ότι το θέμα της αύξησης των φόρων είναι τελικά «αναπόφευκτο». Παρ’ όλα αυτά ο πρόεδρος Μακρόν και η κυβέρνηση τάσσονται σθεναρά κατά της αύξησης της φορολογίας.

«Απαιτούνται προσπάθειες και θα πρέπει να γίνουν επιλογές», αναγνώρισε ο Λεμέρ και ζήτησε μία «συλλογική ευαισθητοποίηση» από τους Γάλλους. Την πρώτη θέση στις επιλογές μοιάζει να έχει η «μείωση των κρατικών δαπανών», παρά τις αντιδράσεις της αριστερής αντιπολίτευσης, που υποδεικνύει ότι χρήματα υπάρχουν και βρίσκονται στα «υπερ-κέρδη» των μεγάλων επιχειρήσεων και των πλουσίων.

Πηγή: DW - Ολυμπία Τσίπηρα, Παρίσι

