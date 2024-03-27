Τα "ισχυρά αποτελέσματα" που ανακοίνωσαν οι τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες σχολιάζει με ανάλυσή της η Moody’s.

Όπως αναφέρει, η Alpha Bank (Ba1/Ba2 θετική, ba3), η Eurobank (Baa3/Ba1 Θετική, ba2), η Εθνική Τράπεζα (Ba1/Ba2 Θετική, ba3) και η Τράπεζα Πειραιώς (Ba1/Ba2 Θετική, ba3), ανακοίνωσαν “ισχυρά” μεγέθη για το 2023 τα οποία υποστηρίχθηκαν από τα υψηλά επιτόκια δανείων, τις σχετικά χαμηλές απομειώσεις, ενώ την ίδια στιγμή μπόρεσαν να μειώσουν περαιτέρω τα προβληματικά δάνεια και να διατηρήσουν άνετη χρηματοδότηση και ρευστότητα. Τα προβληματικά δάνεια έχουν υποχωρήσει, συγκλίνοντας περισσότερο προς τον μέσο όρο των μεγάλων τραπεζών της ΕΕ.

Επιπλέον, αναφέρει πως τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) συνέχισαν να υποχωρούν τη χρονιά που πέρασε, μειώνοντας τον μέσο δείκτη NPE στο 4,1%, από 6,2% το 2022 και από το υψηλό του 49% τον Δεκέμβριο του 2016 (σημειώνεται πως ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται στο 2,3%).

Ο οίκος εκτιμά πάντως πως κατά το τρέχον έτος οι τράπεζες θα δυσκολευτούν να επιτύχουν σημαντική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων τους στον απόηχο των υψηλών επιτοκίων, αν και προβλέπει πως η πτωτική τάση θα διατηρηθεί.

Αναφερόμενη στην κεφαλαιακή ενίσχυση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, η Moody’s τονίζει πως βρέθηκε υψηλότερα από τις ελάχιστες απαιτήσεις. Ο μέσος δείκτης κεφαλαίου Common Equity Tier 1 (CET1) διαμορφώθηκε στο 15,7% το 2023, συγκριτικά με 13,8% το 2022, αν και δείκτης κοινού κεφαλαίου - tangible common equity (TCE) τον οποίο προτιμά η Moody’s- αναμένεται να κινηθεί σημαντικά χαμηλότερα λόγω των Αναβαλλόμενων Φορολογικών Πιστώσεων που παραμένουν υψηλές.

Σχολιάζοντας τη βελτιωμένη κερδοφορία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ο οίκος σημειώνει πως στηρίχθηκε κυρίως στα καθαρά έσοδα από τόκους τα οποία συνολικά κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση 51%.

Τέλος και όσον αφορά τις καταθέσεις, η Moody’s εκτιμά πως στηρίζουν την άνετη χρηματοδότηση και ρευστότητα που διαθέτουν οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες.



