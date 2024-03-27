Εκδόθηκε η ΚΥΑ προκαταβολής 50% της κρατικής αρωγής για τις ζημιές στις φωτιές

Ξεκινάει η υλοποίηση του πλαισίου για την στήριξη των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που υπέστησαν ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής από τις πυρκαγιές των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου του 2023 σε περιοχές της χώρας και δη στον Έβρο, τη Ρόδο και τη Θεσσαλία.

Στο πλαίσιο της ειδικής διαδικασίας του ν. 4797/2021 για την κρατική αρωγή, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής λόγω φυσικής καταστροφής, προχωρά η χορήγηση της προκαταβολής σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής, όπως δενδρώδεις καλλιέργειες ή αμπέλια, από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023.

Ειδικότερα, δημοσιεύτηκε σήμερα η Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ Β' 1891/26.03.2024), με την οποία παρέχεται προκαταβολή του 50% της κρατικής αρωγής προς τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι υπέστησαν απώλειες σε φυτικά μέσα παραγωγής, όπως ελαιόδεντρα ή αμπέλια, από τις πυρκαγιές της περιόδου Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2023 σε πληγείσες περιοχές της χώρας.

Μέσω της διαδικασίας της κρατικής αρωγής, το σύνολο των προκαταβολών που θα καταβληθεί σε 905 δικαιούχους κατ' επάγγελμα αγρότες για τις ζημιές σε ελαιόδεντρα και άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες ανέρχεται στα 10,42 εκατ. ευρώ και αφορά σε δενδρώδεις καλλιέργειες (ελαιόδεντρα και λοιπά δέντρα), αμπέλια και αρωματικά φυτά. Επιπλέον, το σύνολο των προκαταβολών που θα καταβληθεί σε 1.204 δικαιούχους μη κατ' επάγγελμα αγρότες για τις ζημιές σε ελαιόδεντρα και άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες ανέρχεται στα 5,25 εκατ. ευρώ. Συνολικά, πρόκειται εντός των αμέσως επόμενων ημερών, να καταβληθούν μέσω του ΕΛΓΑ 15,67 εκατ. ευρώ σε πάνω από 2.100 δικαιούχους, των οποίων το φυτικό κεφάλαιο υπέστη ζημιές από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023.

Σχετικά με την έναρξη της υλοποίησης του πλαισίου στήριξης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές που υπέστησαν σε φυτικά μέσα παραγωγής από τις πυρκαγιές του Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου του 2023, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης και ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος δήλωσαν:

«Πριν καν συμπληρωθούν 8 μήνες, δίνονται προκαταβολές 50% για τις ζημιές σε φυτικό κεφάλαιο σε όσους αγρότες επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2023. Σημειώνω ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν απαιτούντο τρία και τέσσερα χρόνια για να καταβληθούν αποζημιώσεις μέσω των ΠΣΕΑ. Σήμερα, η κυβέρνηση, δείχνοντας εμπιστοσύνη και αποδεχόμενη τις δηλώσεις ζημιών που κατέθεσαν οι αγρότες, στέκεται στο πλευρό τους και καταβάλλει το 50% των ζημιών που υπέστησαν μέσω της Κρατικής Αρωγής. Στηρίζουμε τους αγρότες και το αποδεικνύουμε με πράξεις. Κανένας αγρότης δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος, απέναντι στις πάσης φύσεως θεομηνίες, γιατί είμαστε συνεχώς δίπλα του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος τόνισε: «Από το 2021 επιλέξαμε να ενσωματώσουμε στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής και την επιχορήγηση των ζημιών σε φυτικό κεφάλαιο μετά από μία φυσική καταστροφή, ώστε να καλύψουμε τα μεγάλα κενά και τους περιορισμούς του παρωχημένου καθεστώτος των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, το παλαιά ΠΣΕΑ. Τότε που η χαμηλή αποζημίωση καταβαλλόταν μετά από τέσσερα και πέντε χρόνια, χωρίς προκαταβολή. Αυτό άλλαξε. Το νέο υβριδικό σχήμα μέσα από τη συνεργασία ΕΛΓΑ και Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής εφαρμόστηκε και στην περίπτωση των πυρκαγιών του καλοκαιριού του 2023. Και μετά την προεργασία από τον ΕΛΓΑ, εκδόθηκε η ΚΥΑ για την προκαταβολή 50% της κρατικής αρωγής για τις ζημιές σε φυτικό κεφάλαιο, με συνολικό ύψους 15,7 εκατ. ευρώ προς περισσότερους από 2.000 δικαιούχους σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Σε περιοχές, όπως ο Έβρος, η Ρόδος, η Μαγνησία, αλλά και αλλού. Μετά την έκδοση της ΚΥΑ έχει ήδη δρομολογηθεί η πληρωμή από τον ΕΛΓΑ την αμέσως επόμενη περίοδο»

Ειδικότερα, πρόκειται να καταβληθούν τα κάτωθι ποσά ανά περιοχή:

(α) 261.109 ευρώ προς δικαιούχους της Περιφέρειας Αττικής,

(β) 286.405 ευρώ προς δικαιούχους της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας,

(γ) 1.835.111 προς δικαιούχους της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας,

(δ) 7.383.468 ευρώ προς δικαιούχους της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου,

(ε) 294.613 ευρώ προς δικαιούχους της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας,

(ζ) 99.041 ευρώ προς δικαιούχους της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας,

(η) 21.438 ευρώ προς δικαιούχους της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας,

(θ) 3.068.100 ευρώ προς δικαιούχους της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων,

(ι) 394.109 ευρώ προς δικαιούχους της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, και

(κ) 2.021.679 ευρώ προς δικαιούχους της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου.

Επισημαίνεται ότι η προκαταβολή ισούται με το 50% του τελικού ποσοστού δικαιούμενης επιχορήγησης, το οποίο έχει καθοριστεί το ανώτατο σε 70% της τελικής εκτίμησης της ζημιάς, όσο είναι δηλαδή και το ποσοστό επιχορήγησης που καταβάλλεται προς πληγείσες επιχειρήσεις από τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής. Ειδικά για τους μη κατ' επάγγελμα αγρότες η προκαταβολή ανέρχεται στο ήμισυ της προκαταβολής των κατ' επάγγελμα αγροτών.

«Έτσι, με την ειδική διαδικασία που έχει θεσπιστεί στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής, με τη συνεργασία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και, φυσικά, του ΕΛΓΑ, η κυβέρνηση προχωράει στη χορήγηση μίας σημαντικής προκαταβολής επί των απωλειών των δενδρωδών καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένων των ελαιοκαλλιεργειών, σε χρόνους και ύψος που απέχουν παρασάγγας από ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν», αναφέρει κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας. Έτσι, για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, το ποσό της προκαταβολής που θα χορηγηθεί εντός των αμέσως επόμενων ημερών, ανέρχεται σε 1.225 ευρώ ανά στρέμμα για τα αμπελοειδή και τις δενδρώδεις καλλιέργειες σε ελεύθερο σχήμα φύτευσης, στο ποσό των 1.750 ευρώ ανά στρέμμα για τις δενδρώδεις καλλιέργειες πυκνής φύτευσης (παλμέτες) και σε 700 ευρώ ανά στρέμμα για τα αρωματικά φυτά. Σύμφωνα με την τρέχουσα διαδικασία, η επιχορήγηση αφορά το 70% της αρχικά εκτιμηθείσας απώλειας, το οποίο μεταφράζεται - με την ολοκλήρωση της διαδικασίας - μέχρι και 3.500 ευρώ ανά στρέμμα για τις δενδρώδεις καλλιέργειες πυκνής φύτευσης (παλμέτες) που έχει καταστραφεί από την πυρκαγιά, ανάλογα με τη σοβαρότητα των ζημιών. «Η κυβέρνηση, λοιπόν, καταφέρνει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αγροτών σε χρόνους υποπολλαπλάσιους από ό,τι γινόταν πριν αναλάβει, και με ποσά αποζημίωσης πολλαπλάσια από αυτά που χορηγούνταν κατά την προηγούμενη περίοδο», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Επισημαίνεται πως όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία των εξατομικευμένων ελέγχων από τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ στις εν λόγω αγροτικές εκμεταλλεύσεις, θα προσδιοριστούν τα τελικά ποσά επιχορήγησης προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις τόσο για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες όσο και για τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, τα οποία και θα δρομολογηθούν μετά την αποκατάσταση, όπως θα προβλέπεται με επόμενη ΚΥΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

