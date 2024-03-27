Νέο ηχηρό καμπανάκι για τη γερμανική οικονομία χτυπά σήμερα στο Βερολίνο από τα κορυφαία γερμανικά ινστιτούτα, τα οποία προβλέπουν εξαιρετικά χαμηλή ανάπτυξη μόλις στο 0,1%. Αναθεωρούν έτσι δραστικά προς τα κάτω τις εκτιμήσεις, δεδομένου ότι μόλις το φθινόπωρο του 2023 ανέμεναν ανάπτυξη γύρω στο 1,3%.

Για τους Γερμανούς οικονομoλόγους η γερμανική οικονομία φαίνεται ότι δεν έχει συνέλθει ακόμη από το σοκ της πανδημίας και σημειώνουν μάλιστα στη νέα έκθεση ότι ουσιαστικά η παραγωγικότητα της χώρας δεν έχει ανακάμψει έκτοτε.

«Η γερμανική οικονομία ασθενεί». Αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν τα γερμανικά οικονομικά ινστιτούτα, κι αυτό σε ένα πλαίσιο «αντίξοων ανέμων» που φυσούν τόσο στην εγχώρια, αλλά και τη διεθνή αγορά.

Διαρθρωτικοί επιβαρυντικοί παράγοντες

Η συρρίκνωση της ανάπτυξης οφείλεται πάντως, σύμφωνα με την έκθεση, σε σειρά ήδη γνωστών διαρθρωτικών παραγόντων, όπως η μεταφορά μεγάλου μέρους της παραγωγής στο εξωτερικό, η μείωση των εξαγωγών, τα δομικά προβλήματα στον κρίσιμο κατασκευαστικό κλάδο, αλλά και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον που δεν ευνοεί τη Γερμανία.

Ήδη σε ένα πρώτο σχόλιό του στη γερμανική ραδιοφωνία ο εκπρόσωπος της Κ.Ο. των Φιλελευθέρων (FDP) για θέματα προϋπολογισμού, Ράινχαρντ Χούμπεν, εκτιμά ότι και «το 2024 θα είναι μια δύσκολη χρονιά» άρα θα πρέπει να αναμένονται λιγότερα περιθώρια ευελιξίας στη δημοσιονομική πολιτική.

Η έκθεση που παρουσιάστηκε το πρωί της Τετάρτης συντάχθηκε από το Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Μελετών του Βερολίνου, το Ινστιτούτο Παγκόσμιας Οικονομίας του Κιέλου, το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών Λάιμπνιτς στο Χάλε, το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών Λάιμπνιτς στο Έσσεν και το Ινστιτούτο Ifo του Μονάχου.

Ως προς τον πληθωρισμό οι προβλέψεις των οικονομικών ινστιτούτων κάνουν λόγο για μείωση στο 2,3% μέσα στο τρέχον έτος και 1,8% το 2025.

Πηγή: DW - Δήμητρα Κυρανούδη, Βερολίνο

